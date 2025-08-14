बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से लेकर Gen Z तक के बीच पॉपुलर हैं टिशू फैब्रिक की साड़ियां, जानें इसके हाई प्राइस का राज
बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से लेकर Gen Z तक के बीच पॉपुलर हैं टिशू फैब्रिक की साड़ियां, जानें इसके हाई प्राइस का राज

Tissue Fabric Saree: भारत में कई तरह के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं जो देश से बाहर नहीं बनते हैं. कई फैब्रिक्स ऐसे भी होते हैं जो काफी खूबसूरत होते हैं पर महंगे भी होते हैं. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों इतनी महंगी होती है टिशू फैब्रिक की साड़ियां.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:30 AM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेसेज से लेकर Gen Z तक के बीच पॉपुलर हैं टिशू फैब्रिक की साड़ियां, जानें इसके हाई प्राइस का राज

भारत में महिलाएं तरह-तरह की साड़ियां पहनना पसंद करती हैं. यहां कई साड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें हाथों से बुनकर बनाया जाता है. कई ऐसे भी फैब्रिक्स होते हैं जो मशीन से बनाएं जाते हैं जिस वजह से वो थोड़े सस्ते होते हैं. आजकल Gen Z के बीच टिशू फैब्रिक की साड़ियां बेहद ही पॉपुलर हो रही है, पर कई लोगों को समझ नहीं आता है कि ये आज भी इतनी महंगी क्यों होती है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों इतनी महंगी होती है टिशू फैब्रिक की साड़ियां.

फैशन का विस्तार
मुगल काल भारत के लिए कई वजहों से बेहद महत्वपूर्ण था. इस काल में फैशन का भी काफी विस्तार हुआ था. मुगल काल में राजा और रानियों को तरह-तरह के फैब्रिक्स के पोशाक धारण करने का शौक था. उनके इस शौक को पूरा करने के लिए बहुत तरह के फैब्रिक्स को हाथों से बनाया गया. कई फैब्रिक्स ऐसे भी होते थे जो आजकल खूब पसंद किए जा रहे हैं.

सोने चांदी के धागों
मुगल काल के दौरान ही टिशू फैब्रिक की साड़ियां भी चलन में आई. उस जमाने में इस फैब्रिक को बनाने के लिए सोने चांदी के धागों का इस्तेमाल किया जाता था. इस फैब्रिक से राजा और रानियों के पोशाक तैयार किए जाते थे जिससे उन्हें रॉयल लुक भी मिलता था. बाद में इस फैब्रिक्स से साड़ियां भी बनने लग गई. सोने चांदी के धागों का इस्तेमाल होने की वजह से ये फैब्रिक बेहद ही महंगा मिलता था. बाद में इन धागों को मेटैलिक धागों से रिप्लेस किया गया.

fallback

क्यों महंगी होती है टिशू फैब्रिक
आज के समय में टिशू फैब्रिक बनाने के लिए रेश्म और सोने-चांदी के पानी चढ़े धागों का इस्तेमाल किया जाता है. धागों पर सोने चांदी का पानी चढ़ने की वजह से बाकी फैब्रिक्स से टिशू फैब्रिक की कीमत ज्यादा होती है. आजकल इस फैब्रिक्स की साड़ियां बेहद ही चलन में है. बॉलीवुड एक्ट्रेस हो या शादीशुदा महिलाएं और कॉलेज गोइंग गर्ल्स तक के बीच टिशू साड़ी काफी पॉपुलर हो रही है.

