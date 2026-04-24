धूप से काले पड़ गए हैं पैर? टमाटर का इस तरह करें इस्तेमाल, दूध जैसी सफेद हो जाएगी स्किन

अधिकतर लोग चेहरे की देखभाल तो करते हैं लेकिन जब पैरों की बात आती है तो अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में पैरों की कंडीशनल बेहद खराब हो जाती है. महंगी से महंगी फुट क्रीम और पेडिक्योर कराने से खास असर नहीं दिखता है. ऐसे में आप गर्मियों में पैरों की देखभाल के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. टमाटर की मदद से आप अपने पैरों की चमकदार बना सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर का इस्तेमाल कैसे करना है.

टमाटर से बनाएं नेचुरल फुट स्क्रब

पैरों पर टैनिंग की समस्या है तो आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. पैरों की डेड स्किन हटाने के लिए आप एक टमाटर लें इसे बीच से काट लें. इसके बाद शुगर लगाएं. फिर शहद और कॉफी को एड कर लें. माइल्ड शैंपू समेत सभी चीजों को टमाटर के ऊपर रख लें.

कैसे करें इस्तेमाल

अपने पैरों को अच्छे से धो लें. ताकि सारी धूल मिट्टी और तेल निकल जाए. अब अपने पैरों को टमाटर को रगड़ना शुरू करें. टमाटर रगड़ते हुए पैरों को अच्छे से क्लीन कर लें. 10 से 15 मिनट तक स्क्रब से पैरों सो साफ करें. इसके बाद हल्के पानी से पैरों को धो लें. इसके बाद पैरों में ऑयल लगाएं. फिर सॉक्स पहन लें. इससे आपके पैर सॉफ्ट हो जाएंगे.

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टमाटर के फायदे

टमाटर में नेचुरल एसिड पाया जाता है जो कि टैनिंग को कम करने में मददगार है. टमाटर का इस्तेमाल करने से पैरों की स्किन में निखार आता है. चीनी और कॉफी से स्क्रब करने से पैरों की डेड स्किन रिमूव होती है. शैंपू क्लीनिंग में मदद करता है. ये घरेलू उपाय आपके पैरों को ब्राइट, टैनिंग फ्री बनाने में मदद करेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.