बरसात में भी खराब नहीं होंगे टमाटर, 15 दिन तक रहेंगे ताजा, बस स्टोर करने का ये तरीका अपनाएं

Tomato Storage Tips: इन दिनों कई शहरों में टमाटर के दाम आसमान पर है. बारिश और दूसरी वजहों के कारण टमाटर के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में हर घर की कोशिश होती है कि खरीदे गए टमाटर जल्दी खराब न हों जिससे पैसे की बर्बादी न हो. लेकिन बरसात के मौसम में टमाटर बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं. लेकिन अगर आप कुछ असरदार तरीकों को अपनाते हैं तो टमाटर को 15 दिनों तक खराब होने से बचाकर ताजा रख सकते हैं. आइए जानते हैं यह तरीका जिससे आपकी खरीदारी भी बचेगी और टमाटर भी लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे.

क्रिस्प ड्रॉअर में स्टोर करने का तरीका

टमाटर को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे क्रिस्प ड्रॉअर में रख दिया जाए. फ्रिज का क्रिस्प ड्रॉअर सब्जियों को खराब होने से बचाता है साथ में ताजा बनाए रखता है. इसमें टमाटर को भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. इसके लिए ड्रॉअर को अच्छे से साफ कर लें और फिर उसमें टिश्यू पेपर बिछाएं. टमाटर को साफ करके इसमें सेट करें और ऊपर से फिर एक टिश्यू पेपर ऊपर से रखकर टमाटर स्टोर कर लें. टिश्यू पेपर टमाटर से निकलने वाली नमी को सोख लेता है, जिससे टमाटर जल्दी खराब नहीं होते. इससे टमाटर लंबे समय तक खराब नहीं होता है.

असरदार है मोमबत्ती वाला हैक

अगर आप फ्रिज में टमाटर नहीं रखना चाहते हैं तो मोमबत्ती का सहारा ले सकते हैं. टमाटर को लंबे समय तक स्टोर करने और फ्रेश बनाए रखने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत से कुक करते हैं. इसमें टमाटर की आईस और जड़ को मोमबत्ती से सील कर देते हैं, इससे टमाटर लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है और खराब नहीं होता है. अगर आप चाहें तो यह भी तरीका अपना सकते हैं.

टेप का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

टमाटर स्टोर करने के लिए आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस उपाय को करने के लिए टैप को टमाटर की आईस पर लगाकर आईस को पूरी तरह से बंद कर देना होता है. इसके लिए आपको टमाटर पर 3-4 बार टेप लगाने की जरूरत पड़ेगी.

अगर आप इन तरीकों को नहीं अपनाना चाहते हैं तो टमाटर स्टोर करने के लिए उन्हें हल्दी वाले पानी में धुल लें. इसके बाद टमाटर को अच्छे से पोछने के बाद पेपर पर फैला लीजिए. ऐसा करने से टमाटर जल्दी खराब नहीं होते और वो लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं.