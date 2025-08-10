बरसात में भी खराब नहीं होंगे टमाटर, 15 दिन तक रहेंगे ताजा, बस स्टोर करने का ये तरीका अपनाएं
Advertisement
trendingNow12874606
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात में भी खराब नहीं होंगे टमाटर, 15 दिन तक रहेंगे ताजा, बस स्टोर करने का ये तरीका अपनाएं

बरसात के दिनों में टमाटर के दाम काफी बढ़ जाते हैं और साथ ही ये जल्दी खराब भी होने लगते हैं. बढ़ती नमी और बारिश की वजह से टमाटर जल्दी सड़ने लगते हैं, जिससे घर में खाने-पीने की चीजों का नुकसान होता है. ऐसे में टमाटर को सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी हो जाता है. आइए जानें वह आसान तरीका जिससे आप बरसात में भी टमाटर को 15 दिन तक खराब होने से बचा सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में भी खराब नहीं होंगे टमाटर, 15 दिन तक रहेंगे ताजा, बस स्टोर करने का ये तरीका अपनाएं

Tomato Storage Tips: इन दिनों कई शहरों में टमाटर के दाम आसमान पर है. बारिश और दूसरी वजहों के कारण टमाटर के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में हर घर की कोशिश होती है कि खरीदे गए टमाटर जल्दी खराब न हों जिससे पैसे की बर्बादी न हो. लेकिन बरसात के मौसम में टमाटर बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं. लेकिन अगर आप कुछ असरदार तरीकों को अपनाते हैं तो टमाटर को 15 दिनों तक खराब होने से बचाकर ताजा रख सकते हैं. आइए जानते हैं यह तरीका जिससे आपकी खरीदारी भी बचेगी और टमाटर भी लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे.

क्रिस्प ड्रॉअर में स्टोर करने का तरीका
टमाटर को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे क्रिस्प ड्रॉअर में रख दिया जाए. फ्रिज का क्रिस्प ड्रॉअर सब्जियों को खराब होने से बचाता है साथ में ताजा बनाए रखता है. इसमें टमाटर को भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. इसके लिए ड्रॉअर को अच्छे से साफ कर लें और फिर उसमें टिश्यू पेपर बिछाएं. टमाटर को साफ करके इसमें सेट करें और ऊपर से फिर एक टिश्यू पेपर ऊपर से रखकर टमाटर स्टोर कर लें. टिश्यू पेपर टमाटर से निकलने वाली नमी को सोख लेता है, जिससे टमाटर जल्दी खराब नहीं होते. इससे टमाटर लंबे समय तक खराब नहीं होता है.

असरदार है मोमबत्ती वाला हैक  
अगर आप फ्रिज में टमाटर नहीं रखना चाहते हैं तो मोमबत्ती का सहारा ले सकते हैं. टमाटर को लंबे समय तक स्टोर करने और फ्रेश बनाए रखने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत से कुक करते हैं. इसमें टमाटर की आईस और जड़ को मोमबत्ती से सील कर देते हैं, इससे टमाटर लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है और खराब नहीं होता है. अगर आप चाहें तो यह भी तरीका अपना सकते हैं.

टेप का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

टमाटर स्टोर करने के लिए आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस उपाय को करने के लिए टैप को टमाटर की आईस पर लगाकर आईस को पूरी तरह से बंद कर देना होता है. इसके लिए आपको टमाटर पर 3-4 बार टेप लगाने की जरूरत पड़ेगी.  

अगर आप इन तरीकों को नहीं अपनाना चाहते हैं तो टमाटर स्टोर करने के लिए उन्हें हल्दी वाले पानी में धुल लें. इसके बाद टमाटर को अच्छे से पोछने के बाद पेपर पर फैला लीजिए. ऐसा करने से टमाटर जल्दी खराब नहीं होते और वो लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं. 

 

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

TAGS

tomato storage tips

Trending news

3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
;