Egg Side Effects: दिनभर में इससे ज्यादा न खाएं अंडे, वरना नुकसान के लिए खुद होंगे जिम्मेदार

Risk Of Eating Too Much Egg: अंडे को हम अक्सर सुबह के नाश्ते या दूसरे मील के साथ खाना पसंद करते हैं इसे सुपरफूड माना जाता है. आपने वो स्लोगन जरूर सुना होगा, 'संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे'. ये पिछले कई दशकों से पॉपुलर रहा है, लेकिन रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए क्या अगर हम ज्यादा सेवन करेंगे तो कौन-कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने अंडे खाने की डेली लिमिट के बारे में हमें बताया.

अंडे में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स

अंडे को एक सुपरफूड माना जाता है, ये हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. इसलिए ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे रोजाना खाने की सलाह देते हैं. इसमें प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी12 और हेल्दी फैट पाए जाते हैं. इतने पोषक तत्व होने के बावजूद इसे खाने में सावधानी बरतनी चाहिए.

एक दिन में कितनी अंडे खाने चाहिए?

अगर एक हेल्दी एडल्ट रोजाना एक अंडे खाए तो ये उसके लिए काफी है, लेकिन बहुत कुछ आपकी लाइस्टाइल पर भी डिपेंड करता है. अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो 3 अंडे भी खाए जा सकते हैं. जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में वो अंडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं.

ज्यादा अंडे खाने के नुकसान

1. डायरिया

ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज को ज्यादती सही नहीं होती. अंडे के मामले में भी ये बात सटीक बैठती है. आप अंडे जरूर खाएं लेकिन इसका मात्रा सीमित रखें वरना हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. अंडा ज्यादा खाने से डायरिया का खतरा पैदा हो जाता है. इस बीमारी के बाद हमारा शरीर काफी कमजोर हो जाता है, इसलिए अपने खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण रखें.

2. कब्ज

जरूरत से ज्यादा अंडे खाने का सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है. कुछ मामलों में पेट फूलना, पेट में जलन और गैस की समस्याओं का डर बना रहता है.

3. कोलेस्ट्रॉल

अंडे का पीला हिस्सा जिसे जर्दी कहते हैं, उसमें हेल्दी फैट पाया जाता है, हलांकि ये सेचुरेट फैट की तरह नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो लोग पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें अंडे कम ही खाने चाहिए.

