चमकते दांत अंदर से सड़े तो नहीं? समय रहते ऐसे पहचानें खतरा, वरना पूरे जबड़े में फैल सकता है इन्फेक्शन

Hindi Newsलाइफस्टाइलचमकते दांत अंदर से सड़े तो नहीं? समय रहते ऐसे पहचानें खतरा, वरना पूरे जबड़े में फैल सकता है इन्फेक्शन

Tooth Decay: दांतों के लिए 'सड़न' एक साइलेंट किलर की तरह का काम करता है, जो धीरे-धीरे इन्फेक्शन फैलाकर दांतों को अंदर से खोखला कर देती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे बचाव करने के तरीके बताएंगे..

 

Jan 31, 2026, 04:00 PM IST
Oral Hygiene: दांत हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है, ऐसे में इनकी सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन दांत दर्द, सूजन या सड़न जैसी दांतों से जुड़ी समस्याएं बेहद आम होती हैं. खासकर सड़न दांतों के लिए साइलेंट किलर की तरह काम करती है. सड़न होने से दांत बाहर से चमकदार तो दिखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे छेद बना जाता है. जब तक छेद के बारे में पता चलता है, तब तक सड़न दांतों को सड़न घेर चुकी होती है. दांतों में सड़न होने पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और ये धीरे-धीरे सारे दांतों में इंफेक्शन फैला देती है. ऐसे में दांतों की देखभाल करना बेहद जरूरी होता है. 

 

क्यों होती हैं दांतों में सड़न?
दांतों में सड़न की प्रोसेस बहुत धीमी गति से होती है और इसके लक्षण भी नजर नहीं आते हैं. दर्द के बाद पता चलता है कि दांतों में सड़न हो चुकी है. दांतों में सड़न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा मीठा खाना, सही तरीके से ब्रश और कुल्ला न करना, मुंह में लार में कमी होना, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, साथ ही रात में बिना ब्रश किए सो जाना. ये सभी कारण दांतों में सड़न पैदा करने के लिए काफी हैं.

लौंग के तेल के फायदे
आयुर्वेद में दांतों की सड़न से बचने के लिए और मसूड़ों की मजबूती के लिए कई घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिन्हें घर बैठे आराम से कर सकते हैं. पहला है लौंग के तेल का इस्तेमाल. लौंग का तेल दांतों के दर्द और बैक्टीरिया को कम करने का काम करता है, जिससे सड़न की प्रक्रिया कम हो जाती है. इसके लिए रात के समय लौंग के तेल को कुछ समय के लिए दांतों पर लगाकर छोड़ दें और पानी से साफ कर लें.

 

नीम से दातुन या कुल्ला के फायदे
दूसरा है नीम से दातुन या कुल्ला. नीम प्राकृतिक एंटी बैक्टीरियल है, जो दांतों से बक्टीरियल संक्रमण को कम करने में मदद करता है. वहीं नीम की दातुन भी दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है. तीसरा है नारियल तेल से ऑयल पुलिंग. ऑयल पुलिंग दांतों के कोनो-कोनों में जाकर गंदगी को साफ करने का काम करती है और दांतों पर लगे पीलेपन को साफ करती है. इसके लिए तेल को मुंह के अंदर 5 मिनट के लिए घुमाएं और फिर कुल्ला कर लें.

 

नमक और सरसों के तेल के फायदे
चौथा है नमक और सरसों के तेल का मिश्रण. नमक और सरसों के तेल का मिश्रण दांतों के दर्द में राहत देता है और दांतों में पनप रहे बैक्टीरिया का भी नाश करता है. हफ्ते में तीन बार इस मिश्रण को लगाने से दांतों से पीलापन भी कम हो जाता है. इन नुस्खों के अलावा, आहार में बदलाव भी जरूरी हैं.

 

डाइट में रखें खास ध्यान
आहार में कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करें. कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर दातों को मजबूती देते हैं और मसूड़ों से खून आने की समस्या भी कम होती है. इसके साथ ही दांतों के लिए विटामिन सी भी जरूरी है; इसके लिए दिन में एक समय किसी खट्टे फल का सेवन जरूर करें. यह भी दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

tooth decayDental Care

