Teacher's Day: इन शुभकामनाओं और कोट्स से अपने फेवरेट टीचर्स को दें शिक्षक दिवस की बधाई
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Teacher's Day: इन शुभकामनाओं और कोट्स से अपने फेवरेट टीचर्स को दें शिक्षक दिवस की बधाई

Happy Teachers Day Wishes in Hindi: टीचर्स डे के खास मौके पर आप अपने फेवरेट टीचर को ये मैसेज, शायरी भेज सकते हैं. आप इन शायरी के जरिए अपने टीचर का सम्मान कर सकते हैं. 

 

Sep 04, 2025, 06:51 PM IST
Teacher's Day: इन शुभकामनाओं और कोट्स से अपने फेवरेट टीचर्स को दें शिक्षक दिवस की बधाई

wishes and quotes for Teacher's Day 2025: हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. टीचर्स डे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है. यह दिन गुरु के सम्मान में मनाया जाता है. किसी भी इंसान की सफलता के पीछे गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है. शिक्षक दिवस के खास मौके पर आप गुरु का इन कोट्स, शायरी और विशेज से धन्यवाद कह सकते हैं. 

सोशल मीडिया पर शेयर करें मैसेज 
आप अपने टीचर को सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर शायरी और कोट्स भेज सकते हैं. इन शायरी और कोट्स को देख आपके टीचर को काफी अच्छा लगेगा. 

Happy Teacher's Day
''भगवान ने दी जिंदगी,
मां-बाप ने दिया प्यार,
पर सीखने और पढ़ाई के लिए,
ए गुरु हम हैं तेरे शुक्रगुजार''

Happy Teacher's Day
''रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में,
ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं,
जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते है जो हुनर,
ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं''

Happy Teacher's Day
''गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय
बलिहारी गुरू अपने गोविन्द दियो बताय''

Happy Teacher's Day
''आपसे ही सीखा आपसे ही जाना,
आप ही को हमने गुरु है माना,
सीखा है सब कुछ आपसे हमने,
कलम का मतलब आपसे है जाना''

Happy Teacher's Day
''गुरु बिना ज्ञान कहां,
उसके ज्ञान का आदि न अंत यहां।
गुरु ने दी शिक्षा जहां,
उठी शिष्टाचार की मूरत वहां''

Happy Teacher's Day
''गुरु का स्थान सबसे ऊंचा,
गुरु बिन कोई ना दूजा
गुरु करें सबकी नाव पार,
गुरु की महिमा सबसे अपार''

Happy Teacher's Day
''शिक्षक की महिमा को, शब्दों में कैसे बताऊं,
वो तो अनमोल हैं, जिनसे मैं ज्ञान का उपहार पाऊं''

Happy Teacher's Day
''खींचता था आड़ी-टेड़ी लकीरें,
आपने मुझे कलम चलाना सिखाया।
ज्ञान का दीप जला मन में मेरे,
अज्ञान के तमस को मिटाया''

Happy Teacher's Day
''ज्ञान का रूप गुरु है,
शिक्षा के रूप में भगवान गुरु है,
राह दिखाने वाला गुरु है,
मंजिल तक पहुंचाने वाला गुरु है'' 

Happy Teacher's Day
''जलता है वो दिए की तरह,
कई जीवन रोशन कर जाता है,
कुछ इसी तरह से हर गुरु,
अपना फर्ज निभाता है''

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

