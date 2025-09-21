हर मां-बाप को याद रखने चाहिए 15 मोटिवेशनल कोट्स, पैंरेंटिंग होगी आसान
हर मां-बाप को याद रखने चाहिए 15 मोटिवेशनल कोट्स, पैंरेंटिंग होगी आसान

पैरेंटिंग सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी है. कुछ मोटिवेशनल कोट्स से न सिर्फ पैरेंट्स इंस्पायर होंगे बल्कि वे बच्चों की परवरिश को और भी पॉजिटिल, खुशहाल और बैलेंस्ड बना पाएंगे. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:17 PM IST
हर मां-बाप को याद रखने चाहिए 15 मोटिवेशनल कोट्स, पैंरेंटिंग होगी आसान

Parenting Quotes: पैरेंटिंग लाइफ का सबसे खूबसूरत और चैलेंजिंग एक्सपीरिएंस है. बच्चों की परवरिश में पेशेंस, समझदारी और लगातार इंस्पिरेशन की जरूरत होती है. कई बार माता-पिता थकान या तनाव महसूस करते हैं, ऐसे में मोटिवेशनल थॉट हौसला बढ़ाने का काम करते हैं. यहां हम आपके लिए पैरेंटिंग से जुड़े 15 मोटिवेशनल कोट्स पेश कर रहे हैं, जो हर मां-बाप को पॉजिटिव सोच और नई एनर्जी देंगे.

मां-बाप के लिए टॉप-15 पैरेंटिंग कोट्स

1. “पैरेंटिंग परफेक्ट बनने का नाम नहीं, बल्कि बच्चों के साथ परफेक्ट बॉन्ड बनाने का नाम है.”

2. “बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, इसलिए खुद को उनकी पहली किताब बनाइए.”

3. “हर बच्चे में एक अनोखा सितारा छिपा है, पैरेंटिंग का काम है उसे चमकाना.”

4. “बच्चों को टाइम और अटेंशन दीजिए, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है.”

5. “प्यार और डिसिप्लिन का बैलेंस ही अच्छी पैरेंटिंग की असली पहचान है.”

6. “पैरेंटिंग धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, और इसका इनाम भविष्य की मुस्कान है.”

7. “बच्चों की छोटी जीत पर ताली बजाना उन्हें बड़े सपनों की उड़ान देता है.”
 

8. “पैरेंटिंग का मतलब बच्चों को अपने जैसा बनाना नहीं, बल्कि उन्हें खुद का बेस्ट बनने देना है.”

9. “बच्चों की गलतियों पर गुस्सा नहीं, समझदारी से रास्ता दिखाइए.”

10. “हर बच्चा एक अधूरा कैनवस है, पैरेंटिंग उस पर रंग भरने की कला है.”

11. “बच्चों को दौलत से ज्यादा संस्कार दीजिए, यही उनकी असली विरासत है.”

12. “बच्चे फूल की तरह हैं, सही देखभाल से ही वे अपनी खुशबू बिखेरते हैं.”

13. “पैरेंटिंग जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं; इसमें हर दिन एक नया सबक छिपा है.”

14. “बच्चों को ये मत बताइए कि दुनिया आसान है, बल्कि उन्हें मजबूत बनाइए ताकि वो हर मुश्किल पार कर सकें.”

15. “सच्ची पैरेंटिंग वही है जिसमें बच्चे आपके साथ सेफ, सुनने लायक और प्यार करने लायक महसूस करें.”

;