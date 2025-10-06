Advertisement
trendingNow12950027
Hindi Newsलाइफस्टाइल

आइब्रो को देखकर ही आएगा देखने वाले का दिल, अगर करेंगी शेप सुधारने वाली 3 एक्सरसाइज

आंखों की खूबसूरती आइब्रो के बिना अधूरी होती है, ऐसे में जरूरी है कि इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप घर में ही बैठे-बैठे कुछ एक्सरसाइज करें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आइब्रो को देखकर ही आएगा देखने वाले का दिल, अगर करेंगी शेप सुधारने वाली 3 एक्सरसाइज

Exercise For Improving Eyebrow Shape: चेहरे की सुंदरता में आइब्रो यानी भौंहों की बहुत अहमियत होती हैं. एक अच्छी शेप और सही उभार वाली आइब्रो न सिर्फ चेहरे की बनावट को निखारती हैं, बल्कि आपकी मुस्कुराहट और एक्सप्रेशंस को भी खास बनाती हैं. हालांकि, बहुत से लोगों की आइब्रो फ्लैट होती हैं, जिससे उनका लुक भी अफेक्ट होता है. ऐसे में आइब्रो को कुदरती तरीके से निखारना और उन्हें मजबूत बनाना अहम हो सकता है.

आइब्रो की खूबसूरती के लिए एक्सरसाइज
साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक, आइब्रो के आसपास की मसल्स की रेगुलर एक्सरसाइज करने से उनकी नेचुरल शेप और उभार में सुधार होता है. इसके अलावा, चेहरे की मांसपेशियों की एक्टिवनेस बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है.

पहली एक्सरसाइज
अगर माथे पर हल्का दबाव डालकर आइब्रो को ऊपर उठाने पर जोर दिया जाए, तो रिसर्च बताते हैं कि इस तरह के मसल्स एक्टिवेशन से माथे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और आइब्रो की हाइट बढ़ती है. 2 से 4 सेकंड तक आइब्रो को ऊपर रखने से मसल्स में खिंचाव पैदा होता है, जो उनकी मजबूती के लिए जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी एक्सरसाइज
वहीं दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स को आइब्रो के बीच रखने और नीचे के हिस्से को दबाते हुए आइब्रो के किनारों तक ले जाने के प्रॉसेस से भी उस जगह को पोषण मिलता है. साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि इससे न सिर्फ मसल्स मजबूत होते हैं, बल्कि आसपास की स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से आइब्रो के बालों को पोषण मिलता है, जो बालों को घना और मजबूत बनाता है. साथ ही, त्वचा की सेल्स की मरम्मत में भी मदद मिलती है, जिससे स्किन की क्वालिटी सुधरती है.

तीसरी एक्सरसाइज
इसके अलावा, आइब्रो के बीच की उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाकर हल्का मसाज देने से चेहरे की मांसपेशियों को स्ट्रेच और रिलैक्स मिलता है. ये स्ट्रेचिंग फेशियल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है और मांस्पेशियों के तनाव को कम करती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, मसल्स की लचीलापन में सुधार से आइब्रो का आकार ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है और उनका नेचुरल उभार बेहतर होता है. इस प्रैक्टिस को नियमित रूप से करने से चेहरे की मांसपेशियों में सुधार के साथ-साथ त्वचा की रंगत भी निखरती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

EyebroweyeFace

Trending news

बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
;