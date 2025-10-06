आइब्रो को देखकर ही आएगा देखने वाले का दिल, अगर करेंगी शेप सुधारने वाली 3 एक्सरसाइज

Exercise For Improving Eyebrow Shape: चेहरे की सुंदरता में आइब्रो यानी भौंहों की बहुत अहमियत होती हैं. एक अच्छी शेप और सही उभार वाली आइब्रो न सिर्फ चेहरे की बनावट को निखारती हैं, बल्कि आपकी मुस्कुराहट और एक्सप्रेशंस को भी खास बनाती हैं. हालांकि, बहुत से लोगों की आइब्रो फ्लैट होती हैं, जिससे उनका लुक भी अफेक्ट होता है. ऐसे में आइब्रो को कुदरती तरीके से निखारना और उन्हें मजबूत बनाना अहम हो सकता है.

आइब्रो की खूबसूरती के लिए एक्सरसाइज

साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक, आइब्रो के आसपास की मसल्स की रेगुलर एक्सरसाइज करने से उनकी नेचुरल शेप और उभार में सुधार होता है. इसके अलावा, चेहरे की मांसपेशियों की एक्टिवनेस बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है.

पहली एक्सरसाइज

अगर माथे पर हल्का दबाव डालकर आइब्रो को ऊपर उठाने पर जोर दिया जाए, तो रिसर्च बताते हैं कि इस तरह के मसल्स एक्टिवेशन से माथे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं और आइब्रो की हाइट बढ़ती है. 2 से 4 सेकंड तक आइब्रो को ऊपर रखने से मसल्स में खिंचाव पैदा होता है, जो उनकी मजबूती के लिए जरूरी है.

दूसरी एक्सरसाइज

वहीं दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स को आइब्रो के बीच रखने और नीचे के हिस्से को दबाते हुए आइब्रो के किनारों तक ले जाने के प्रॉसेस से भी उस जगह को पोषण मिलता है. साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि इससे न सिर्फ मसल्स मजबूत होते हैं, बल्कि आसपास की स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से आइब्रो के बालों को पोषण मिलता है, जो बालों को घना और मजबूत बनाता है. साथ ही, त्वचा की सेल्स की मरम्मत में भी मदद मिलती है, जिससे स्किन की क्वालिटी सुधरती है.

तीसरी एक्सरसाइज

इसके अलावा, आइब्रो के बीच की उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाकर हल्का मसाज देने से चेहरे की मांसपेशियों को स्ट्रेच और रिलैक्स मिलता है. ये स्ट्रेचिंग फेशियल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है और मांस्पेशियों के तनाव को कम करती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, मसल्स की लचीलापन में सुधार से आइब्रो का आकार ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है और उनका नेचुरल उभार बेहतर होता है. इस प्रैक्टिस को नियमित रूप से करने से चेहरे की मांसपेशियों में सुधार के साथ-साथ त्वचा की रंगत भी निखरती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.