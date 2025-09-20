एक नहीं, इन 3 प्राणायाम से करें थकावट की छुट्टी, एनर्जी से भर जाएगा बदन का कोना-कोना

Pranayama For Fatigue: आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में हर कोई थकान और स्ट्रेस का शिकार हो रहा है. सुबह उठते ही फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की सुस्ती महसूस होती है. ऐसे में प्राणायाम बहुत बेहतर तरीका है, जिसके साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं. योग एक्सपर्ट के मुताबिक, महज 10-15 मिनट का प्राणायाम न सिर्फ शरीर को फिट रखता है, बल्कि उसे डिटॉक्स भी करता है. आयुष मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्राणायाम से ब्लड फ्लो तेज होता है, जो थकावट को दूर भगाता है और शरीर में एनर्जी भर देता है. आइए, जानें 3 आसान प्राणायाम जो आपके दिन को तरोताजा बना देंगे.

थकान भगाने वाले प्राणायाम

1. कपालभाति (Kapalbhati)

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसे 'पाचन का रामबाण' बताया है. कपालभाति करने से फेफड़े साफ होते हैं और मसल्स एक्टिव होते हैं, जिससे आंतों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और डाइजेस्टिव एंजाइम बेहतर होते हैं. इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, और अपच जैसी परेशानियों में राहत मिलती है. रेगुलर प्रैक्टिस से भूख बेहतर लगती है और बॉडी से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं.

2. अनुलोम-विलोम (Anulom Vilom)

आयुष मंत्रालय के अनुसार, अनुलोम-विलोम (नाड़ी शोधन प्राणायाम) करने से शरीर अंदर डिटॉक्स होता है. साथ ही, ये मन को शांत करने और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में कारगर है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनुलोम-विलोम नींद की क्वालिटी बढ़ाता है और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है. साथ ही ये 'मेंटल डिटॉक्स' का काम करता है. रोज 10 मिनट से ही आपका मूड 'पॉजिटिव वेव' पर सवार हो जाएगा.



3. भस्त्रिका (Bhastrika)

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ये एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर की गहराई से सफाई करता है. ये शरीर के अंदर जमा हुए टॉक्सिंस को बाहर निकालता है. इससे शरीर हल्का और ताजा महसूस होता है. आयुर्वेद के अनुसार, हमारे शरीर में ती3 दोष होते हैं- कफ, पित्त और वात. अगर ये इम्बैलेंस हो जाएं, तो कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं. भस्त्रिका प्राणायाम इन तीनों दोषों को संतुलन में लाने में मदद करता है. ये डाइजेशन को ठीक करता है, सांस को बेहतर बनाता है और दिमाग को शांत करता है.



