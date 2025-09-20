एक नहीं, इन 3 प्राणायाम से करें थकावट की छुट्टी, एनर्जी से भर जाएगा बदन का कोना-कोना
Advertisement
trendingNow12929620
Hindi Newsलाइफस्टाइल

एक नहीं, इन 3 प्राणायाम से करें थकावट की छुट्टी, एनर्जी से भर जाएगा बदन का कोना-कोना

एक उम्र को पार करने के बाद हर शख्स के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है, जिसके कारण थकान या सुस्ती होना लाजमी है, लेकिन ऐसे में 3 तरह के प्राणायाम आपके शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक नहीं, इन 3 प्राणायाम से करें थकावट की छुट्टी, एनर्जी से भर जाएगा बदन का कोना-कोना

Pranayama For Fatigue: आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में हर कोई थकान और स्ट्रेस का शिकार हो रहा है. सुबह उठते ही फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की सुस्ती महसूस होती है. ऐसे में प्राणायाम बहुत बेहतर तरीका है, जिसके साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं. योग एक्सपर्ट के मुताबिक, महज 10-15 मिनट का प्राणायाम न सिर्फ शरीर को फिट रखता है, बल्कि उसे डिटॉक्स भी करता है. आयुष मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्राणायाम से ब्लड फ्लो तेज होता है, जो थकावट को दूर भगाता है और शरीर में एनर्जी भर देता है. आइए, जानें 3 आसान प्राणायाम जो आपके दिन को तरोताजा बना देंगे.

थकान भगाने वाले प्राणायाम

1. कपालभाति (Kapalbhati)
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसे 'पाचन का रामबाण' बताया है. कपालभाति करने से फेफड़े साफ होते हैं और मसल्स एक्टिव होते हैं, जिससे आंतों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और डाइजेस्टिव एंजाइम बेहतर होते हैं. इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, और अपच जैसी परेशानियों में राहत मिलती है. रेगुलर प्रैक्टिस से भूख बेहतर लगती है और बॉडी से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2. अनुलोम-विलोम (Anulom Vilom)
आयुष मंत्रालय के अनुसार, अनुलोम-विलोम (नाड़ी शोधन प्राणायाम) करने से शरीर अंदर डिटॉक्स होता है. साथ ही, ये मन को शांत करने और स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में कारगर है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनुलोम-विलोम नींद की क्वालिटी बढ़ाता है और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है. साथ ही ये 'मेंटल डिटॉक्स' का काम करता है. रोज 10 मिनट से ही आपका मूड 'पॉजिटिव वेव' पर सवार हो जाएगा.
fallback

3. भस्त्रिका (Bhastrika)
आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ये एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर की गहराई से सफाई करता है. ये शरीर के अंदर जमा हुए टॉक्सिंस को बाहर निकालता है. इससे शरीर हल्का और ताजा महसूस होता है. आयुर्वेद के अनुसार, हमारे शरीर में ती3 दोष होते हैं- कफ, पित्त और वात. अगर ये इम्बैलेंस हो जाएं, तो कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं. भस्त्रिका प्राणायाम इन तीनों दोषों को संतुलन में लाने में मदद करता है. ये डाइजेशन को ठीक करता है, सांस को बेहतर बनाता है और दिमाग को शांत करता है.
fallback

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

PranayamaYogaPranayama YogaFatiguetirednessanulom vilomKapalbhatiBhastrika

Trending news

40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
;