घर छोटा है तो मायूस न हों, इन 5 होम डेकोर आइडियाज से कमरा दिखेगा बड़ा और मॉडर्न

Home Decor For small houses: आजकल शहरों में छोटे घर और अपार्टमेंट्स आम हो गए हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनका घर न सिर्फ खूबसूरत दिखे, बल्कि स्पेस भी बड़ा और खुला लगे. सही डेकोरेशन और स्मार्ट आइडियाज अपनाकर आप छोटे घर को भी मॉडर्न, स्टाइलिश और स्पेशियस बना सकते हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसे डेकोरेशन टिप्स जो आपके घर को नया लुक देंगे.
1. हल्के रंगों का इस्तेमाल करें
छोटे घर को बड़ा दिखाने का सबसे आसान तरीका है दीवारों और फर्नीचर पर हल्के रंगों का इस्तेमाल करना. सफेद, ऑफ-व्हाइट, पेस्टल शेड्स और हल्के ग्रे कलर स्पेस को ओपन और ब्राइट दिखाते हैं. डार्क कलर जहां स्पेस को छोटा और भरा हुआ दिखाते हैं, वहीं हल्के रंग घर को मॉडर्न और क्लासी टच देते हैं.
2. मिरर डेकोरेशन अपनाएं
शीशे का कमाल किसी भी छोटे स्पेस को तुरंत बड़ा दिखा सकता है. दीवार पर बड़ा मिरर लगाना, मिरर वर्क वाली अलमारी या सजावट का हिस्सा बनाना घर को स्टाइलिश और स्पेशियस बना देता है. खासकर लिविंग रूम में मिरर लगाने से कमरा दोगुना बड़ा और रोशनी से भरा हुआ लगता है.
3. मल्टीफंक्शनल फर्नीचर चुनें
छोटे घर में जगह बचाने के लिए मल्टीफंक्शनल फर्नीचर बेस्ट रहता है. जैसे, सोफा-कम-बेड, स्टोरेज वाला सेंटर टेबल, फोल्डेबल डाइनिंग टेबल या वॉल-माउंटेड शेल्फ. ये न सिर्फ स्पेस का सही इस्तेमाल करते हैं, बल्कि घर को मॉडर्न और ऑर्गनाइज्ड लुक भी देते हैं.
4. लाइटिंग से बदलें माहौल
सही लाइटिंग छोटे घर को बड़ा दिखाने में अहम रोल अदा करती है. नैचुरल लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. खिड़कियों पर हल्के पर्दे लगाएं ताकि रोशनी अंदर आ सके. इसके अलावा मॉडर्न लुक के लिए वॉल लाइट, पेंडेंट लैंप और LED स्ट्रिप लाइट्स का इस्तेमाल करें. सही जगह पर लगी लाइट्स घर को डेकोरेटेड और स्पेशियस फील कराती हैं.
5. मिनिमल डेकोर अपनाएं
छोटे घर को बड़ा और मॉडर्न दिखाने के लिए "लेस इज मोर" (Less is More) का फॉर्मूला अपनाएं. बहुत ज्यादा फर्नीचर, शोपीस या सजावट की चीजें घर को भरा-भरा दिखाती हैं. सिर्फ जरूरी और यूनिक आइटम्स ही चुनें. दीवारों पर मिनिमल आर्ट पेंटिंग्स या फोटो फ्रेम लगाकर घर को एलीगेंट टच दें.