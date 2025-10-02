रात को कभी नहीं खाने चाहिए ये 5 फल, फायदे की चाहत रखेंगे, लेकिन हो जाएगा नुकसान

Fruits To Avoid At Night: फल हमारी डाइट का सबसे हेल्दी हिस्सा माने जाते हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स रोजाना फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी फल हर वक्त नहीं खाए जा सकते? खासकर रात के समय कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 फल जिन्हें रात को खाने से बचना चाहिए.

रात को ये फल खाने की गलती न करें

1. केला (Banana)

दिन में केला खाने से एनर्जी और पोटैशियम मिलता है, लेकिन रात में इसे खाना डाइजेशन पर बोझ डाल सकता है. केला ठंडी तासीर का फल है और रात को खाने से सर्दी-जुकाम, कफ जमना और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. खासकर जिन्हें अस्थमा या साइनस की प्रॉब्लम है, उन्हें रात में केला खाने से परहेज करना चाहिए.

2. संतरा (Orange)

संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है और दिन में खाने पर इम्यूनिटी मजबूत करता है. लेकिन रात में इसे खाने से एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या हो सकती है. संतरे में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो रात को पेट को परेशान कर सकती है और नींद भी खराब कर सकती है.

3. अमरूद (Guava)

अमरूद में फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. दिन में ये हाजमे के लिए अच्छा है, लेकिन रात में इसे खाने से कब्ज, पेट दर्द और गैस की दिक्कत हो सकती है. ज्यादा फाइबर वाला फल रात को खाना डाइजेस्टिव सिस्म को ओवरलोड कर देता है, जिससे सुबह तक पेट भारीपन महसूस कर सकता है.

4. तरबूज (Watermelon)

तरबूज 90% पानी से बना होता है और गर्मी में शरीर को ठंडक देता है. लेकिन रात को इसे खाने से बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है. यहेआपकी नींद में खलल पैदा करता है और हाजमा भी बिगाड़ सकता है.

5. आम (Mango)

आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन रात में इसे खाना सही नहीं है. इसमें नेचुरल शुगर और कैलोरी काफी ज्यादा होती है. रात में इसे खाने से डाइजेस्टिव प्रॉसेस स्लो हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. इसके अलावा आम खाने के बाद भारीपन और गैस की समस्या भी हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.