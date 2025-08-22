कीर्ति सेनन की तरह कहर ढाएंगी आप, अगर इन 5 ऑकेजंस पर पहनेंगी नेवी ब्लू साड़ी
नेवी ब्लू साड़ी का अट्रेक्शन कभी कम नहीं होता. चाहे शादी हो, त्योहार, ऑफिस पार्टी या कैजुअल गेट-टुगेदर. ये रंग हर मौके पर आपको खास बना देता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:43 AM IST
Navy Blue Saree: भारतीय परंपरा में साड़ी को महिलाओं की खूबसूरती और शान का सिंबल माना जाता है. हर रंग की अपनी एक अलग पहचान और अट्रैक्शन होता है. इन्हीं रंगों में नेवी ब्लू (Navy Blue) साड़ी का आकर्षण सबसे खास है. यह रंग न सिर्फ रॉयल और क्लासी लुक देता है, बल्कि हर स्किन टोन पर जचता भी है. मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सेनन भी इस कलर की साड़ी में कमाल लगती हैं. अगर आप भी उनको फॉलो करना चाहती हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन से 5 मौके ऐसे हैं, जब नेवी ब्लू साड़ी पहनना आपके लिए परफेक्ट रहेगा और तारीफों के पुल बांध देगा.

इन मौकों पर पहनें नेवी ब्लू साड़ी

1. वेडिंग रिसेप्शन
शादी के रिसेप्शन में नेवी ब्लू साड़ी पहनना बेहद शानदार ऑप्शन है. अगर साड़ी पर गोल्डन या सिल्वर जरी का काम हो, तो ये लुक को और रॉयल बना देती है. हैवी ज्वेलरी और बन हेयरस्टाइल के साथ नेवी ब्लू साड़ी आपको भीड़ में सबसे अलग दिखा सकती है.

2. फेस्टिवल सेलिब्रेशन
दिवाली, करवा चौथ या रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर नेवी ब्लू साड़ी पहनने से पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह का लुक एक साथ मिलता है. आप सिल्क या बनारसी नेवी ब्लू साड़ी चुन सकती हैं, जिसे एथनिक ज्वेलरी और गजरे के साथ पेयर कर आसानी से एलीगेंट लुक पा सकती हैं.

3. ऑफिस पार्टी या फॉर्मल इवेंट
ऑफिस पार्टी में जब आप एथनिक लेकिन क्लासी दिखना चाहें तो नेवी ब्लू जॉर्जेट या क्रेप साड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन है. यह रंग प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है. हल्के ज्वेलरी और न्यूड मेकअप के साथ ये साड़ी आपके लुक को ग्रेसफुल बना देगी.

4. फ्रेंड्स या फैमिली गेट-टुगेदर
कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो नेवी ब्लू कॉटन या शिफॉन साड़ी परफेक्ट है. हल्के ब्लाउज डिजाइन और स्टाइलिश एक्सेसरीज़ के साथ आप आसानी से फ्रेंड्स और फैमिली के बीच तारीफें बटोर सकती हैं.

5. मॉडर्न इवेंट
अगर आप मॉडर्न टच चाहती हैं तो नेवी ब्लू सीक्विन या नेट साड़ी बेहतरीन ऑप्शन है. यह पार्टी लुक को ग्लैमरस बनाती है. हाई हील्स और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ ये साड़ी आपके स्टाइल को चार-चांद लगा देगी.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Kriti SanonSareeNavy Blue Saree

