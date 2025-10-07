टूटते और पीले पड़े नाखून में जान फूंक देंगे ये 5 योगासन, डेली प्रैक्टिस से निखर जाएंगे नेल्स

Yoga For Nails: आज की तेज भगती जिंदगी में अक्सर हम अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारी त्वचा, बाल और नाखून कमजोर होने लगते हैं. खासकर नाखून, जो हमारी सेहत का आईना होते हैं, कई बार कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, या फिर पीले पड़ जाते हैं.

नाखूनों के लिए जरूरी योगासन

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, नाखूनों की परेशानियों का सीधा रिश्ता हमारे शरीर में रक्त संचार की कमी और कुपोषण से जुड़ा होता है. अगर शरीर के दूसरे अंगों तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंचता, तो नाखूनों को जरूरी न्यूट्रीएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे उनकी मजबूती अफेक्ट होती है. ऐसे में योगासन एक बेहद आसान और कुदरती उपाय है, जो न सिर्फ ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है बल्कि नाखूनों की जड़ों तक पोषण पहुंचाने में मदद करता है.

आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, रेगुलर योग की प्रैक्टिस से शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे हाथ-पैर और खासतौर से नाखूनों तक न्यूट्रीशन की सप्लाई बेहतर होती है. खून के फ्लो में सुधार होने से नाखूनों की बनावट मजबूत होती है.

1. मार्जरासन (Marjariasana)

मार्जरासन को कैट पोज भी कहा जाता है. इसे आयुष मंत्रालय ने नाखूनों के लिए बेहद फायदेमंद बताया है. इस आसन में शरीर को अपनी रीढ़ की हड्डी के जरिए आगे-पीछे झुकाया जाता है, जिससे पीठ के साथ-साथ हाथों और पैरों में ब्लड का फ्लो बेहतर होता है. खासकर हाथों की उंगलियों तक बेहतर खून की सप्लाई होती है, जिससे नाखूनों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है. इससे नाखून मजबूत होते हैं और उनकी बढ़ोतरी भी स्वस्थ होती है.

2. पदहस्तासन (Padahastasana)

ये आसन शरीर के निचले हिस्से से लेकर हाथों तक ब्लड फ्लो को एक्टिव करता है. आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इस आसन से न सिर्फ पैरों के रक्त संचार में सुधार आता है बल्कि शरीर के लचीलेपन में भी इजाफा होता है. जब हम अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करते हैं, तो नाखूनों वाले अंगों में खून की सप्लाई तेज होती है, जिससे नाखूनों को जरूरी पोषण मिलता है. इससे नाखूनों की चमक बढ़ती है और वे टूटने से बचते हैं.



3. भुजंगासन (Bhujangasana)

इस आसन को कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है. ये नाखूनों की सेहत के लिए बेहद अहम होता है. इस आसन में पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाया जाता है, जिससे छाती और हाथों तक ब्लड फ्लो तेज होता है. आयुष मंत्रालय ने बताया है कि भुजंगासन से खून में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है. इस आसन से न सिर्फ नाखून बल्कि स्किन और बाल भी हेल्दी होते हैं.



4. बालासन (Balasana)

इस आसन को चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. ये मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है. तनाव कम होने से हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, जो नाखूनों की ग्रोथ के लिए जरूरी है. बालासन रक्त संचार को संतुलित करता है, जिससे नाखूनों तक पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है. इस आसन में शरीर की मांसपेशियां आराम करती हैं, जिससे रक्त प्रवाह सुचारू होता है और नाखून मजबूत होते हैं.

5. चतुरंग दंडासन (Chaturanga Dandasana)

ये आसन शरीर की सभी मेन मसल्स को एक्टिव करता है. आयुष मंत्रालय ने इस आसन को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और ब्लड फ्लो सुधारने वाला बताया है. जब हम इस मुद्रा में शरीर को नीचे लाते हैं, तो हाथों और कंधों की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, जिससे नाखूनों वाले अंगों में बेहतर रक्त संचार होता है. इससे नाखूनों की मजबूती बढ़ती है और उनकी सेहत बेहतर होता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.