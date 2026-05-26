'तोतापरी' से लेकर 'लंगड़ा' आम तक, जानें इन फनी नाम के पीछे की कहानी

आम बेहद रसीला, मीठा और टेस्टी होता है. गर्मियों के मौसम में एक ही अच्छी चीज है और वो है आम, गर्मियां आते ही मार्केट में आम आने लग जाते हैं. सालभर लोग आम का इंतजार करते हैं. गर्मियों के मौसम में बाजार में कई तरह के आम मार्केट में मिलते हैं. इन आम के नाम बेहद डिफरेंट और फनी होते हैं. इन नाम को सुन आपको हंसी आ जाएगी.

तोतापरी

तोतापरी आम का नाम सुनते ही लोगों को तोते की याद आ जाती है. इस आम को तोतापरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आम के आगे का हिस्सा तोते की चोंच की तरह होता है. इसी वजह से आम को तोतापरी कहते हैं. यह आम स्वाद में हल्का खट्टा-मीठा होता है.

लंगड़ा आम

लंगड़ा आम यूपी और बिहार में काफी फेमस है. ये आम रसीला और मीठा होता है. इसका छिलका हरा ही रहता है. इस आम के नाम के पीछे का कहानी कुछ इस तरह से है. दरअसल वाराणसी के एक किसान के बाग में यह आम पहली बार उगा था वहीं किसान चलने में लंगड़ाते थे. इस वजह से इस आम का नाम लंगड़ा पड़ गया.

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दशहरी आम

दशहरी आम मीठा और टेस्टी होता है. इस आम का स्वाद एकदम अलग होता है. आम लोग एक बार में 4 से 5 दशहरी आम खा लेते हैं. इस आम के नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है. दरअसल ये आम उत्तर प्रदेश के दशहरी गांव में उगा था. इसी वजह से इस आम का नाम दशहरी पड़ गया.

चौसा

चौसा आम की शुरुआत बिहार के चौसा इलाके से हुई थी. इसी वजह से इस आम का नाम चौसा पड़ा है. चौसा आम बेहद रसदार होता है. इस आम को लोग बेहद चाव के साथ खाते हैं.

सफेदा

जिन लोगों को मीठे आम खाना पसंद होता है वह सफेदा आम जरूर खाते हैं. सफेदा आम का गूदा हल्का पीला और सॉफ्ट होता है. आम का छिलका बेहद साफ और चिकना दिखता है जिस वजह से इसका नाम सफेदा पड़ा है. यह आम खाने में बेहद मीठा होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.