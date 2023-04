Towel Washing Rule: बिना धोए एक तौलिये को कितने दिन किया जा सकता है इस्तेमाल? क्या आप जानते हैं सही जवाब

How often should towels be washed: हम लोग नहाने-धोने के बाद अक्सर तौलिये से शरीर को साफ करते हैं. कुछ दिनों के अंतराल पर उस तौलिये को धोना भी जरूरी होता है वरना उसके कीटाणुओं और रोगाणुओं का घर बनने का अंदेशा होता है. संयोग से हममें से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि घर के तौलिये को कितने दिनों बाद धोना चाहिए और एक बार धोने के बाद उसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं. आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

गंदे तौलिए में छिप जाते हैं बैक्टीरिया सबसे पहले ये जान लें कि तौलिये (Towel Washing Rule) से शरीर को पोंछने पर उसके रेशों में कुछ बैक्टीरिया चिपक जाते हैं. चूंकि तौलिये से पोंछने पर रेशों में पानी की नमी आ जाती है. इसलिए बैक्टीरिया को उसमें पनपने का अनुकूल माहौल मिल जाता है. ऐसे में अगर आप धोए बिना तौलिये को बार-इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे उसके रेशों में घुसे बैक्‍टीरिया आपकी स्किन और नाक के रास्ते शरीर में पहुंचकर आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं. कितने दिन में धोना चाहिए घर का तौलिया? हेल्थ एक्सपर्टों के कहना है कि आम तौर पर 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद आपको तौलिये (Towel Washing Rule) को जरूर डिटरजेंट से धो देना चाहिए. अगर उस तौलिये को केवल एक व्यक्ति ही इस्तेमाल कर रहा है तो 3 दिन बाद उसे धोया जा सकता है. हालांकि अगर घर के सभी लोग उसी एक तौलिये को इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसे रोज धो देना जरूरी हो जाता है. तौलिये से पोंछने के बाद उसे धूप में जरूर सुखाएं जो लोग तौलिये (Towel Washing Rule) को 2-3 दिन में एक बार धोते हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि तौलिये से शरीर को पोंछने के बाद उसे रोजाना धूप में सुखाना बहुत जरूरी होता है. ऐसा करने से उसमें जमा नमी खत्म हो जाती है, जिससे कीटाणुओं को उसे अपना घर बनाने का मौका नहीं मिल पाता. ऐसा न करने पर शरीर में दाद, खाज-खुजली हो सकती है और आप गंभीर रूप से त्वचा रोगों का शिकार हो सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे