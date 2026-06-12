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प्यार के नाम कहीं आप तो नहीं कर रहे टॉक्सिसिटी का सामना, इन आदत को ना समझें लव!

प्यार के नाम पर कई बार लोग टॉक्सिक चीजों को भी प्यार मान बैठते हैं. आइए जानते हैं रिलेशनशिप के उन टॉक्सिक बातों के बारे में जिसे कपल्स नजरअंदाज कर देते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 12, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:05 PM IST
प्यार के नाम कहीं आप तो नहीं कर रहे टॉक्सिसिटी का सामना, इन आदत को ना समझें लव!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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