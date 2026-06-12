अक्सर घर के बड़े लोगों से सुना होगा कि किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए एडजस्ट करना होता है. वहीं आज के यंग लोगों के जेहन में सवाल आता है कि आखिर कब तक एडजस्ट किया जाए. किसी भी रिश्ते को एडजस्ट करने की कोई सीमा होती है. कई बार हम रिलेशनशिप से कुछ टॉक्सिक चीजों को प्यार मान लेते हैं. आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में जिसे आप अच्छा मानने लग जाते हैं.
किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर सब कुछ नहीं होता है. ऐसा करना हेल्दी रिश्ते के लिए सही नहीं होता है. अगर आप अपना सबकुछ पार्टनर को ही मान लेते हैं तो इससे आपके रिश्ते में एक का पलड़ा भारी होगा.
अक्सर लोग कहते हैं लड़ाई होना प्यार की निशानी है. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ज्यादा लड़ाई ज्यादा प्यार की निशानी है. लेकिन ज्यादा लड़ाई होना टॉक्सिसिटी की पहचान है. थोड़ बहुत लड़ाई तो ठीक है लेकिन ज्यादा लड़ाई रिश्ते को कमजोर बना देती है.
गलती होने पर सारा ब्लेम पार्टनर पर लगा देना या फिर लड़ाई के दौरान कभी नहीं या हमेशा जैसे शब्दों का चयन करना भी गलता है. जैसे लड़ाई में बोलना कि हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है. इससे रिश्ता खराब होता है.
कई बार पार्टनर आपके दोस्तों के मिलने पर आप पर शक करते हैं. प्यार की आड़ में शक करना भी लगता है. एक समय बाद रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है. जिस वजह से रिश्ता खराब हो जाता है.
कई बार पार्टनर रिश्ता तोड़ने की धमकी देते हैं. जो कि सबसे गलत है. रिश्ता तोड़ना बहुत बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल होता है. इस तरह की धमकी देने से दूसरे पार्टनर की मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है. इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना बेहद खतरनाक है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.