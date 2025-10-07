Advertisement
trendingNow12951431
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जानें क्या हैं इसके लक्षण

Toxic Positivity: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है. सोशल मीडिया के इस दौड़ में अपनी फोटो और वीडियो में हर कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता है. सोशल मीडिया पर हर कोई लाइफ को परफेक्ट बताना चाहता है. आजकल हर कोई हर मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव रहने का मंत्र अपनाता है और हर दिन यही मंत्र दोहराता है. पर क्या आपको पता है कि लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश भी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जानें क्या हैं इसके लक्षण

आजकल सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लूएंसर टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिहेवियर की काफी बातें कर रहे हैं. कई बार लोग हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं और ये मंत्र खुद भी अपनाते हैं. पर कई बार ये पॉजिटिविटी लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए टॉक्सिक भी  बन जाती है.  टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सीधा मतलब होता है जब इंसान अपनी या दूसरों की नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज कर केवल पॉजिटिव सोच दिखाने की कोशिश करने लगता  करता है. बहुत से लोग हर परिस्थिति में मजबूरन खुश रहना और पॉजिटिव रहना चाहते हैं पर कई बार ये बिहेवियर आपको कई तरह की दिक्कतों में भी डाल सकता है. 

मेंटल हेल्थ
टॉक्सिक पॉजिटिविटी कई बार आपके मेंटल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर डालती है. टॉक्सिक पॉजिटिविटी धीरे-धीरे मेंटल हेल्थ पर असर डालती है क्योंकि इंसान अपनी असली भावनाओं को दबा देता है. हर इंसान के जीवन में दुख, गुस्सा, निराशा और डर जैसे तरह-तरह की परिस्थिति आती है, अगर लोग इन्हें स्वीकार करने की बजाय छिपाते हैं तो अंदर ही अंदर ये इमोशंस लोगों के मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं.
 
आत्मविश्वास
टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से कई बार लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं. जब कोई उदास महसूस करता है और उसे कहा जाता है कि सोचो मत सब ठीक हो जाएगा या इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, तो वो अपनी भावनाओं पर शर्म महसूस करने लगता है. धीरे-धीरे ये गिल्ट उसकी आत्मविश्वास को खत्म कर देता है. उसे लगने लगता है कि किसी भी बात पर दुखी, उदास या परेशान होना गलत है.  जबकि ये पूरी तरह सामान्य है. इंसान अगर दुख महसूस नहीं करेगा तो सुकून और खुशी की अहमियत नहीं समझ पाएगा.

लक्षण
कई बार लोग दूसरों की तकलीफ को समझने की बजाय उन पर पॉजिटिव रहने का दबाव डालते हैं. जैसे किसी की नौकरी चली जाए या किसी से बात बंद हो जाए तो लोग तुरंत कह देते हैं कि ये तो सबके साथ होता है, मूव ऑन करो. ये बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं लेकिन असल में ये इंसान के इमोशंस को नजरअंदाज कर देती हैं. हर व्यक्ति का दर्द अलग होता है और हर किसी को उसे महसूस करने का हक है. जब भी लोग दूसरों को बिना सुने बस पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं तो लोग अनजाने में उनकी तकलीफ को और बढ़ा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इमोशंस
आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में पॉजिटिव रहना गलत नहीं है लेकिन हर स्थिति में मजबूरन खुश दिखना गलत है. नेगेटिव इमोशंस को दबाने से वे खत्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं. असली पॉजिटिविटी वही है जिसमें इंसान अपनी कमजोरी को भी अपनाता है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव दोनों जरूरी हैं. हर समय खुश रहना जरूरी नहीं है. लोगों को सच्ची खुशी तब ही मिलती है जब आप अपनी हर भावना को स्वीकार करते हैं और खुद के साथ ईमानदार रहते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

toxic positivity meaningtoxic positivity affect mental healthmental health

Trending news

'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी