मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जानें क्या हैं इसके लक्षण

आजकल सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लूएंसर टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिहेवियर की काफी बातें कर रहे हैं. कई बार लोग हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं और ये मंत्र खुद भी अपनाते हैं. पर कई बार ये पॉजिटिविटी लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए टॉक्सिक भी बन जाती है. टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सीधा मतलब होता है जब इंसान अपनी या दूसरों की नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज कर केवल पॉजिटिव सोच दिखाने की कोशिश करने लगता करता है. बहुत से लोग हर परिस्थिति में मजबूरन खुश रहना और पॉजिटिव रहना चाहते हैं पर कई बार ये बिहेवियर आपको कई तरह की दिक्कतों में भी डाल सकता है.

मेंटल हेल्थ

टॉक्सिक पॉजिटिविटी कई बार आपके मेंटल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर डालती है. टॉक्सिक पॉजिटिविटी धीरे-धीरे मेंटल हेल्थ पर असर डालती है क्योंकि इंसान अपनी असली भावनाओं को दबा देता है. हर इंसान के जीवन में दुख, गुस्सा, निराशा और डर जैसे तरह-तरह की परिस्थिति आती है, अगर लोग इन्हें स्वीकार करने की बजाय छिपाते हैं तो अंदर ही अंदर ये इमोशंस लोगों के मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं.



आत्मविश्वास

टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से कई बार लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं. जब कोई उदास महसूस करता है और उसे कहा जाता है कि सोचो मत सब ठीक हो जाएगा या इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, तो वो अपनी भावनाओं पर शर्म महसूस करने लगता है. धीरे-धीरे ये गिल्ट उसकी आत्मविश्वास को खत्म कर देता है. उसे लगने लगता है कि किसी भी बात पर दुखी, उदास या परेशान होना गलत है. जबकि ये पूरी तरह सामान्य है. इंसान अगर दुख महसूस नहीं करेगा तो सुकून और खुशी की अहमियत नहीं समझ पाएगा.

लक्षण

कई बार लोग दूसरों की तकलीफ को समझने की बजाय उन पर पॉजिटिव रहने का दबाव डालते हैं. जैसे किसी की नौकरी चली जाए या किसी से बात बंद हो जाए तो लोग तुरंत कह देते हैं कि ये तो सबके साथ होता है, मूव ऑन करो. ये बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं लेकिन असल में ये इंसान के इमोशंस को नजरअंदाज कर देती हैं. हर व्यक्ति का दर्द अलग होता है और हर किसी को उसे महसूस करने का हक है. जब भी लोग दूसरों को बिना सुने बस पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं तो लोग अनजाने में उनकी तकलीफ को और बढ़ा देते हैं.

इमोशंस

आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में पॉजिटिव रहना गलत नहीं है लेकिन हर स्थिति में मजबूरन खुश दिखना गलत है. नेगेटिव इमोशंस को दबाने से वे खत्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं. असली पॉजिटिविटी वही है जिसमें इंसान अपनी कमजोरी को भी अपनाता है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव दोनों जरूरी हैं. हर समय खुश रहना जरूरी नहीं है. लोगों को सच्ची खुशी तब ही मिलती है जब आप अपनी हर भावना को स्वीकार करते हैं और खुद के साथ ईमानदार रहते हैं.