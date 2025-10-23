Chhath Puja 2025: ठेकुआ ही नहीं, छठ पूजा पर बनाई जाती है ये खास मिठाई

दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा मनाया जाता है. छठ पूजा बिहार का सबसे पॉपुलर त्योहार है. छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है. चार दिन के इस त्योहार में सूर्य देव की पूजा की जाती है. छठी मईया की उपासना के लिए केवल ठेकुआ ही नहीं ये खास मिठाई बनाई जाती है.

ठेकुआ

ठेकुआ जिसे खजूर, पकवान और कजूरिया के नाम भी जाना जाता है. यह बिहार का तला हुई मिठाई है. ठेकुआ गेहूं के आटे से बनाया जाता है. छठ पूजा के दौरान पूरा परिवार मिलकर ठेकुआ बनाते हैं. आज के समय में ठेकुआ काफी पॉपुलर है. ठेकुआ को बनाने के लिए गेहूं का आटा और गुड़ की जरूरत होती है. आज के समय में लोग चीनी और आटे से भी ठेकुआ बनाते हैं.

रसियाव

रसियाव यानी खीर है. छठ पूजा के दौरान दूध और गुड़ से खीर बनाई जाती है. इस खीर में इलायची पाउडर, किशमिश, बादाम और पिस्ता डाला जाता है. रसियाव को खरना की रात को बनाया जाता है. गुड़ से बनी खीर स्वाद में बेहद टेस्टी होती है. छठ के मौके पर हर साल रसियाव जरूर बनाई जाती है. खरना की पूजा रसियाव के बिना नहीं हो सकती है.

भूसबा

भूसबा यानी चावल के आटे का लड्डू, छठ के दौरान भूसबा भी मनाया जाता है. भूसबा चावल के आटे का लड्डू होता है. इस लड्डू को बनाने के लिए चावल को भिगोकर सूखाया जाता है. इसके बाद आटे को घी में भूना जाता है. इसके बाद चावल को पीसकर उसमें गुड़ पाउडर और घी मिलाकर लड्डू बनाया जाता है. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर और मेवे भी डाल सकते हैं.

ये पारंपरिक बिहारी व्यंजन केवल छठ पूजा के दौरान मनाया जाता है. इन व्यंजन को सूर्य देव और मां छठी को अर्पित किया जाता है. छठ पूजा के लिए दौरान बनाए गए इन व्यंजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है.

