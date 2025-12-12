Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलघुटनों का दर्द होगा दूर, जब रोजाना करेंगे वृक्षासन, जानें इसे करने का सही तरीका!

घुटनों का दर्द होगा दूर, जब रोजाना करेंगे वृक्षासन, जानें इसे करने का सही तरीका!

रोजाना वृक्षासन करने से घुटनों के दर्द से राहत मिल सकती हैं. इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. आइए जानते हैं वृक्षासन कैसे करें. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:34 PM IST
घुटनों का दर्द होगा दूर, जब रोजाना करेंगे वृक्षासन, जानें इसे करने का सही तरीका!

रोजाना योग करने से शरीर में संतुलन, ध्यान और शारीरिक स्थिरता आती है. वृक्षासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर को पेड़ की तरह स्थिरता और संतुलन देता है. यह आसन उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी है जो मानसिक तनाव, ध्यान लगाने में कमी और शारीरिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं. 'वृक्ष' शब्द का अर्थ है 'पेड़'. इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक वृक्ष के आकार के समान होती है. इसलिए इसे वृक्षासन कहा जाता है. इसके अलावा, इस आसन के नियमित अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में काफी सुधार होता है. यह योग रक्त परिसंचरण को बेहतर करता है और पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है.

पैरों के दर्द से राहत
आयुष मंत्रालय के अनुसार, वृक्षासन एक संतुलनकारी योगासन है, जो शरीर की स्थिरता, मानसिक एकाग्रता और शारीरिक मजबूती देता है. यह पैरों, घुटनों और रीढ़ को मजबूत करता है और तनाव कम करता है, जिससे सहनशीलता, धैर्य और आंतरिक शांति बढ़ती है.

कैसे करें 'वृक्षासन'
'वृक्षासन' के शुरुआत में संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए इसको करने के लिए पहले दीवार का सहारा ले सकते हैं. इसको करने के लिए योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं. अब दाहिने घुटने को मोड़कर दाएं पैर को बाईं जांघ पर रखें और बाएं पैर को सीधा रखते हुए शरीर का संतुलन बनाएं. हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और हथेलियों को एक साथ मिलाकर नमस्ते मुद्रा में लाएं. कुछ समय तक इस अवस्था में रहें. फिर, अपनी क्षमता के अनुसार सामान्य स्थिति में आ जाएं.

1 मिनट तक कर सकते हैं योगासन
यह योगासन शुरुआती करने में संतुलन बनाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन रोज करने से संतुलन बनने लगेगा. शुरुआत में इसे अपनी क्षमता के अनुसार 15-30 तक करें. फिर, धीरे-धीरे जब संतुलन बनने लगे, तो इसे 1 मिनट भी कर सकते हैं. इस दौरान गहरी और स्थिर सांस लें. यह एकाग्रता और स्थिरता में मदद करता है. इसके अलावा इस आसन को शुरू करने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें, अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

