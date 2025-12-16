ट्रेंडी और यूनीक हैं ये कोरियन बेबी नेम्स, सुनते में लगते हैं इंडियन; जानें मतलब

Advertisement
पिछले कुछ सालों से भारत में कोरियन कल्चर का क्रेज बढ़ गया है. आज हम इस लेख में आपको कुछ ऐसे नाम बताएंगे जो सुनने में इंडियन लगते हैं लेकिन कोरियन नाम है. अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ मॉर्डन और अलग नाम रखना चाहते हैं तो यहां से आइडिया लें सकते हैं. 

Dec 16, 2025
पिछले कई सालों से भारत में कोरियन कल्चर का क्रेज देखने को मिल रहा है. के ड्रामा, के पॉप और कोरियन लाइफस्टाइल आज के समय में कई लोगों की जिदंगी का हिस्सा बन चुका है. वहीं इन दिनों भारत में कोरियन नेम्स काफी ट्रेंड में हैं. ये नाम सुनने में इंडियन लगते हैं. ये नाम सॉफ्ट और क्यूट लगते हैं. आइए देखते हैं कोरियन नाम की लिस्ट. 

आ-रिन Arin
Arin बहुत ही सॉफ्ट और प्यार कोरियन नाम है. इस नाम का अर्थ अच्छा स्वभाव, शुद्ध, और अंदरूनी मजबूती को दर्शाता है. Arin बोलना और लिखना बहुत आसान है. ये नाम सुनने में भारतीय लगता है. अगर आप अपने बेटी के लिए मॉर्डन नाम चाहते हैं तो आप Arin नाम रख सकते हैं. 

री-आन Rian 
री-आन नाम सुनने में भारतीय और मॉर्डन नाम लगता है. इस कोरियन नाम का अर्थ लीडरशिप और ताकत से जुड़ा माना जाता है. भारत में इन दिनों Rian जैसा नाम पहले से पॉपुलर, इसलिए Rian नाम सुनने में इंडियन लगता है. 

आ-रा Ara 
 Ara आरा नाम सुनने में इंडियन लगता है, इस कोरियन नाम का अर्थ सुंदर या अच्छा इंसान है. अगर आप अपनी बेटी के लिए छोटा सा नाम देख रही हैं तो आप बेटी का नाम आरा रख सकती हैं. आरा नाम मॉर्डन और पॉपुलर है. 

सो-रा Sora
सोरा नाम भारत में सुनने में इंडियन लगता है. कोरियन भाषा में Sora का अर्थ होता है आसमान, यह नाम आजादी, ऊंचाई होता है. अगर आप अपने बच्चे के लिए छोटा और स्टाइलिश नाम देख रहे हैं तो आप सोरा नाम रख सकते हैं. सोरा नाम छोटा और बेहद स्टाइलिश नाम है

जि-ना Jina 
जि-ना Jina नाम सुनने में भारतीय लगता है. अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई छोटा और प्यारा नाम देख रही हैं तो आप जिना नाम के बारे में सोच सकते हैं. Jina नाम का मतलब सच या कीमती होता है. यह नाम सच्चाई और पॉजिटिव से जुड़ा है. 

 

