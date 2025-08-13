हफ्तेभर में घना हो जाएगा सूखा करी पत्ता का पौधा, बस अपना ले माली की ये खास ट्रिक!

करी पत्ता का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. करी पत्ता का पौधा सूख गया है तो आप इस उपाय को कर अपने पौधे को फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.
Trending Photos
करी पत्ता जिसे मीठा नीम कहते हैं. करी पत्ता का इस्तेमाल करने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है. टेस्टी सब्जी के लिए अधिकतर लोग करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं. ज्यादातर लोग गमले में करी पत्ता का पौधा उगाते हैं. कई बार गमले में लगा करी पत्ता का पौधा सूख जाता है. पौधे में पत्ते आने बंद हो जाते हैं. लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से करी पत्ता के पौधे को फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.
फिर से हरा-भरा हो सकता है करी पत्ता
करी पत्ता का पौधा सूखने पर आप पौधे को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं. इस ट्रिक की मदद से सबसे पहले करी पत्ता की टहनियों को काट लें. इसके लिए आप कैंची या फिर प्रूनिंग कटर का इस्तेमला कर सकते हैं. पौधे की ऊपरी टहनियों को काट दें. कटाई करने से पौधे की नई शाखाएं आती हैं और पौधा घना होता है. बरसात के मौसम में कटाई करने से पौधा तेजी से बढ़ने लगता है.
होममेड खाद का करें इस्तेमाल
करी पत्ता के गमले में खाद भी डाल दें. कई बार खाद की कमी से भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है. खाद डालने से पौधा तेजी से ग्रोथ करने लगता है. गमले में खाद डालने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही में अच्छे बैक्टीरिया पाएजाते हैं जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छा बनाते हैं. दही डालने से पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सकती है.
कैसे बनाएं दही से खाद
एक चम्मच खट्टी दही लें. इसके बाद इस दही में आधा लीटर पानी घोल दें. फिर इस पानी को करी पत्ता के पौधे में डालें. कुछ दिनों तक आप दही वाले पानी को गमले में डालें आपका पौधा ग्रो करने लगेगा.
इन बातों का रखें ध्यान
बरसात के दिनों में करी पत्ता के गमले में ज्यादा पानी ना डालें. ज्यादा नमी की वजह से भी पौधा खराब हो सकता है.
बरसात के मौसम में कोशिश करें कि पौधे के कम से कम कुछ घंटों की धूप मिलेग.
पौधे को कीड़े से बचाने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करें.
इसे भी पढ़ें: घर में इस तरह उगाएं मनी प्लांट का पौधा, खूबसूरती के साथ बरसेगा धन!