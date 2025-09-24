आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बढ़ता ट्राइग्लिसराइड! आयुर्वेदिक उपायों के करें बचाव
आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बढ़ता ट्राइग्लिसराइड! आयुर्वेदिक उपायों के करें बचाव

Triglycerides: ट्राइग्लिसराइड हार्ट की बीमारियों का एक बड़ा कारण बन सकता है. लेकिन लोग इसे सेवल कोलेस्ट्रॉल का दूसरा नाम मान लेते हैं. इस खबर में हम आपको इस बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:40 PM IST
Ayurvedic Remedies Of Triglycerides: आजकल कोलेस्ट्रॉल के साथ ही ट्राइग्लिसराइड शब्द भी अक्सर सुनने को मिलता है. बहुत से लोग इसे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का दूसरा नाम मान लेते हैं, लेकिन अलस में यह अलग है और दिल की बीमारियों का एक बड़ा कारण भी बन सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, इसका नॉर्मल लेवल बॉडी में क्या होना चाहिए? इसके साथ-साथ हम ये भी बताएंगे कि बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ता है. 

 

क्या है ट्राइग्लिसराइड?
ट्राइग्लिसराइड हमारे खून में मौजूद फैट का एक टाइप है. जब हम खाना खाते हैं और शरीर तुरंत कैलोरी का इस्तेमाल नहीं करता, तो अतिरिक्त कैलोरी फैट सेल्स में ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा हो जाती है. जरूरत पड़ने पर यह एरन्जी का स्रोत बनती है.

ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या होना चाहिए?
ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है. सीमा रेखा 150-199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, हाई लेवल 200-499 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और बहुत अधिक लेवल 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर माना जाता है. लगातार उच्च ट्राइग्लिसराइड रहने से दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, मोटापा, फैटी लिवर और डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

 

कैसे बढ़ता है ट्राइग्लिसराइड?
कई लोग सोचते हैं कि केवल ऑयली फूड ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, लेकिन असल में शुगर, मैदा और मीठे ड्रिंक्स इसके सबसे बड़े कारण हैं. हाई ट्राइग्लिसराइड हृदय रोग और स्ट्रोक के रिस्क को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है. यह टाइप-2 डायबिटीज और इंसुलिन प्रतिरोध का भी संकेत है. लंबे समय तक अधिक ट्राइग्लिसराइड जमा होने से फैटी लिवर और गंभीर मामलों में लिवर फेल्योर का खतरा होता है. आनुवंशिक कारणों से भी इसका स्तर अधिक हो सकता है.

 

कैसे चेक करें ट्राइग्लिसराइड लेवल?
ट्राइग्लिसराइड का लेवल अक्सर दिखाई नहीं देता और व्यक्ति नॉर्मल महसूस कर सकता है. इसलिए समय-समय पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना जरूरी है. व्यायाम और सही लाइफस्टाइल ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करते हैं. शराब का सेवन इसे तेजी से बढ़ाता है, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त भोजन जैसे अलसी, अखरोट और मछली का तेल इसे घटाने में असरदार हैं.

 

आयुर्वेदिक उपाय भी हैं मददगार
आयुर्वेदिक उपाय भी मददगार हैं. त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन बेहतर होता है. रोज सुबह लहसुन, अर्जुन की छाल का काढ़ा और मेथी दाना ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक हैं. ग्रीन टी और दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर की अतिरिक्त वसा को कम करते हैं. योग और प्राणायाम, जैसे कपालभाति, अनुलोम-विलोम और सूर्य नमस्कार, वसा संतुलन के लिए श्रेष्ठ हैं.

 

फाइलस्टाइल में करें बदलाव
लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी है. चीनी और मीठे ड्रिंक्स कम करें, तले-भुने और पैकेज्ड फूड से दूरी बनाएं. हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फल अधिक खाएं. सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की वॉक या योग करें. धूम्रपान और शराब से बचें, पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने की कोशिश करें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

