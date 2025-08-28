Tripti Dimri की ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट है ये खास फेस पैक, बिना मेकअप चेहरे पर आ जाएगा नूर!

Tripti Dimri Glowing Skin Secret: बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के चलते सोशल मीडिया पर बनी रहती हैं. हर कोई उनकी अदाओं का कायल है. अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी भी लोगों को खूब पसंद आती हैं. अगर आप भी तृप्ति की तरह ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो उनका कुछ गजब का सीक्रेट बताते हैं. इस खास फेस पैक को भी आप आसानी से लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



तृप्ति डिमरी का खास फेस पैक कैसे बनाएं

तृप्ति डिमरी जैसी खूबसूरती को पाने के लिए आपको 1 कटोरी लेनी है और उसमें चंदन का पाउडर, गुलाबजल और थोड़ा सा शहद को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखना है.



फेस पैक लगाने के फायदे

इस खास फेस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा निखरती नजर आएगी. ये 1 तरह से मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा स्किन से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए भी आपको इस खास चीजों को चेहरे पर लगाना चाहिए. पिंपल्स और दाग-धब्बों को मिटाने में ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. स्किन का ग्लो बरकरार रखने के लिए भी आपको ये लगाना चाहिए.



इस पैक को हफ्ते में कितनी बार लगाएं?

आपको इस खास फेस पैक को हफ्ते में 3 बार तो लगाना ही चाहिए. प्रदूषण की वजह से स्किन डार्क हो गई है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं. स्किन से डेड सेल्स को भी बाहर करता है. इसको लगाने के बाद आपको आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकदार नजर आएगी.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.