Advertisement
trendingNow12991964
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ट्रंप सरकार का बड़ा ऐलान, अब इतनी सस्ती मिलेंगी वजन कम करने वाली दवाएं, कंपनियों की भी बल्ले-बल्ले

Weight loss drugs Rate in US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार ने कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है, जिसके बाद मोटापा कम करने वाली मशहूर दवाओं Wegovy और Zepbound के दाम काफी कम हो जाएंगे. आइए जानते हैं वजन कम करने वाली इन दवाओं की कीमत अब कितनी होगी....

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weight loss drugs Rate in US
Weight loss drugs Rate in US

Weight loss drugs Rate in US: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (7 नवंबर) को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अब अमेरिका में मोटापा कम करने वाली दवाएं कम दाम पर मिलेंगी. ट्रंप प्रशासन ने इसको लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों Novo Nordisk और Eli Lilly के साथ डील की है. इस समझौते के बाद मोटापा कम करने वाली मशहूर दवाओं जैसे Wegovy, Zepbound और इसी तरह की और दवाओं की कीमत घटाई जाएगी.

पहले इन दवाओं की कीमत $1000 से ज्यादा थी. लेकिन अब यह दवाएं $50 से $350 प्रति महीना में मिल सकती हैं. दाम इस बात पर भी निर्भर होंगे कि कितनी डोज ली जा रही है और बीमा (इंश्योरेंस) कवर है या नहीं.

किन दवाओं पर मिलेगा कम दाम?

150 डॉलर महीना वाला यह दाम सिर्फ कम डोज वाली गोलियों पर लागू होगा. जब ये गोलियां बाजार में आएंगी, तब मेडिकेयर, मेडिकेड और वे लोग जो अपनी जेब से दवाई खरीदते हैं सभी को यही कम कीमत चुकानी पड़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप कई बार महंगी दवाओं के दामों की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों से कई समझौते किए गए हैं, ताकि लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिलें. इसके बदले कंपनियों को अमेरिका में दवा निर्माण के लिए मदद और टैक्स में छूट दी जाएगी. दवाइयों को लोग कंपनियों की सीधी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद पाएंगे, ताकि बीच के खर्चे न बढ़ें.

असली दाम अब तक सार्वजनिक नहीं

कई सरकारी प्रोग्राम और कंपनियां इन दवाओं पर कितना पैसा खर्च करती हैं, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है. कई लोग जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, वे पहले से ही सिर्फ 25 डॉलर प्रति महीना खर्च करके यह दवाएं ले पा रहे थे, लेकिन अब ऐसी दवाएं लेने वाले और भी लोगों को कम दाम का फायदा मिलेगा.

पहले भी कुछ सस्ते विकल्प आए थे

ट्रंप सरकार के इस ऐलान से पहले भी कुछ कंपनियां अपनी वेबसाइट से सीधे खरीदने वाले मरीजों को कम दाम पर दवाएं दे रही थीं. Costco ने Wegovy और Ozempic को $499 कैश में बेचने का ऐलान किया था. Walmart ने भी Zepbound के लिए ऐसा ही ऑफर दिया था.

दवा कंपनियों को भी फायदा

Wegovy और Zepbound बनाने वाली कंपनियों को 3 साल तक दवाओं पर लगने वाले टैक्स (टैरिफ) से छूट मिलेगी. कुल मिलाकर यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इन दवाओं की मांग बहुत बढ़ गई है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, तो लाखों लोगों को मोटापे की दवाएं पहले से काफी सस्ती मिलेंगी.

ये भी पढ़ें:  मांस, अंडा और दूध से भी ज्यादा फायदेमंद है ये चीज, शरीर को बनाता है ताकवर, भरभरके मिलता है प्रोटीन

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Trump Government

Trending news

बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
love story
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी