ट्रंप सरकार का बड़ा ऐलान, अब इतनी सस्ती मिलेंगी वजन कम करने वाली दवाएं, कंपनियों की भी बल्ले-बल्ले

Weight loss drugs Rate in US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार ने कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है, जिसके बाद मोटापा कम करने वाली मशहूर दवाओं Wegovy और Zepbound के दाम काफी कम हो जाएंगे. आइए जानते हैं वजन कम करने वाली इन दवाओं की कीमत अब कितनी होगी....
Weight loss drugs Rate in US: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (7 नवंबर) को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अब अमेरिका में मोटापा कम करने वाली दवाएं कम दाम पर मिलेंगी. ट्रंप प्रशासन ने इसको लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों Novo Nordisk और Eli Lilly के साथ डील की है. इस समझौते के बाद मोटापा कम करने वाली मशहूर दवाओं जैसे Wegovy, Zepbound और इसी तरह की और दवाओं की कीमत घटाई जाएगी.
पहले इन दवाओं की कीमत $1000 से ज्यादा थी. लेकिन अब यह दवाएं $50 से $350 प्रति महीना में मिल सकती हैं. दाम इस बात पर भी निर्भर होंगे कि कितनी डोज ली जा रही है और बीमा (इंश्योरेंस) कवर है या नहीं.
150 डॉलर महीना वाला यह दाम सिर्फ कम डोज वाली गोलियों पर लागू होगा. जब ये गोलियां बाजार में आएंगी, तब मेडिकेयर, मेडिकेड और वे लोग जो अपनी जेब से दवाई खरीदते हैं सभी को यही कम कीमत चुकानी पड़ेगी.
ट्रंप कई बार महंगी दवाओं के दामों की आलोचना कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों से कई समझौते किए गए हैं, ताकि लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिलें. इसके बदले कंपनियों को अमेरिका में दवा निर्माण के लिए मदद और टैक्स में छूट दी जाएगी. दवाइयों को लोग कंपनियों की सीधी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद पाएंगे, ताकि बीच के खर्चे न बढ़ें.
कई सरकारी प्रोग्राम और कंपनियां इन दवाओं पर कितना पैसा खर्च करती हैं, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है. कई लोग जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, वे पहले से ही सिर्फ 25 डॉलर प्रति महीना खर्च करके यह दवाएं ले पा रहे थे, लेकिन अब ऐसी दवाएं लेने वाले और भी लोगों को कम दाम का फायदा मिलेगा.
ट्रंप सरकार के इस ऐलान से पहले भी कुछ कंपनियां अपनी वेबसाइट से सीधे खरीदने वाले मरीजों को कम दाम पर दवाएं दे रही थीं. Costco ने Wegovy और Ozempic को $499 कैश में बेचने का ऐलान किया था. Walmart ने भी Zepbound के लिए ऐसा ही ऑफर दिया था.
Wegovy और Zepbound बनाने वाली कंपनियों को 3 साल तक दवाओं पर लगने वाले टैक्स (टैरिफ) से छूट मिलेगी. कुल मिलाकर यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इन दवाओं की मांग बहुत बढ़ गई है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है, तो लाखों लोगों को मोटापे की दवाएं पहले से काफी सस्ती मिलेंगी.
