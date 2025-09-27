Gen Z अपने पैरेंट्स के मुकाबले कम भरोसेमंद, जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता: स्टडी

Trust Deficit on Gen Z: एक हाल की स्टडी से पता चलता है कि युवाओं के कर्तव्यनिष्ठा (conscientiousness) में गिरावट आई है. रिसर्च से पता चलता है कि 40 साल से कम उम्रके के लोगों में विश्वसनीयता का स्तर कम होता है. उनमें सहमति और एक्ट्रोवर्जन भी कम होता है. एक्सर्ट इसे इकॉनमिक चैलेंजेज और अनसर्टेन फ्यूचर से जोड़ते हैं. स्टडी बताता है कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग और सामाजिक जुड़ाव कर्तव्यनिष्ठा में सुधार ला सकते हैं.

40 साल से कम लोगों पर सर्वे

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ सरदर्न कैलिफोर्निया (University of Southern California) के एक हाल की स्टडी में युवा पीढ़ी में कर्तव्यनिष्ठा, जो कि विश्वसनीयता और फर्ज पूरा करने की आदत से जुड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है, में भारी गिरावट पाई गई है. इसमें आगे कहा गया है कि ये गिरावट 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा क्लियर है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या आज के युवाओं पर अपने माता-पिता की तुलना में भरोसा करना ज्यादा मुश्किल है.

Gen Z कम भरोसा

एक दशक तक चले सर्वे पर बेस्ड फाइंडिंग्स बताते हैं कि 40 साल से कम एज ग्रुप में अब ओल्डर एज ग्रुप की तुलना में कर्तव्यनिष्ठा के मामले में सबसे कम अंक हैं. उनमें सहमति (जो दयालुता और भरोसे से जुड़ी खूबी है)और एक्सट्रोवर्जन में भी गिरावट देखी गई है, जबकि उनमें न्यूरोटिसिज्म (Neuroticism) का लेवल ज्यादा है, यानी वे तनाव और मनोदशा में उतार-चढ़ाव को लेकर ज्यादा सेंसेटिव हैं.

स्टडी में कहा गया है, "ये सिर्फ पर्सनालिटी के फर्क की बात नहीं है. कर्तव्यनिष्ठा एकेडमिक्स और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, टीम वर्क और यहां तक कि रिलेशनशिप सटिसफेक्शन को भी अफेक्ट करती है."

रिजेक्टेड जेनरेशन?

एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि व्यापक सामाजिक बदलाव भी इसमें रोल अदा कर सकते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट डेविड ब्रूक्स ने जेन जी (Gen Z) को "सबसे ज्यादा रिजेक्टेड जेनरेशन" बताया है, और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, कॉम्पेटीटिव जॉब मार्केट और अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ इशारा किया है. ऐसे फैक्टर्स बता सकते हैं कि आज के युवा कम स्थिर, कम सामाजिक रूप से एक्टिव और ज्यादा अंतर्मुखी (Inward-focused) क्यों दिखाई देते हैं.

क्यों कम हो रही क्रेडिबिलिटी?

स्टडी में कहा गया है, "कर्तव्यनिष्ठा किसी कम्यूनिटी, वर्कप्लेस या मकसद से जुड़ाव की भावना में बसी होती है." "जब ये भावना कम हो जाती है, तो क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है." इसका टीम वर्क, सिविक लाइफ और यहां तक कि शादी पर भी असर पड़ता है, जहां रिलायबिलिटी भरोसे का आधार बनती है.

कैसे हो सकते हैं बेहतर?

फिर भी, उम्मीद है. रिसर्च से पता चलता है कि आदतों में बदलाव और नए रूटीन के जरिए कर्तव्यनिष्ठा को मजबूत किया जा सकता है. डेली स्ट्रेक्चर और मीनिंगफुल सामाजिक जुड़ाव पर फोकस्ड इंटरवेंशन ने प्रोमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं.

नैतिकता में गिरावट

नैतिकता और भरोसे में गिरावट के बारे में बातचीत कोई नई बात नहीं है. नेचर जर्नल में 2023 में छपी एक स्टडी में पाया गया कि 60 से ज्यादा मुल्कों के लोग मानते हैं कि नैतिकता में गिरावट आ रही है, और इसके लिए वो बढ़ती उम्र और पीढ़ीगत बदलाव, दोनों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जो बदलाव आया है, वो आज के युवाओं के सामने आने वाली अनसर्टेनिटीज और चुनौतियों से जुड़ा एक संभावित लिंक है, एक ऐसा फैक्टर जो आने वाली पीढ़ियों के पर्सनालिटी वाले लक्षणों को नया रूप दे सकता है.