Advertisement
trendingNow12938756
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Gen Z अपने पैरेंट्स के मुकाबले कम भरोसेमंद, जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता: स्टडी

जेन जी शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो तकरीबन 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं. यानी ये मिलेनियल्स (Millennials) यानी जेन वाई (Gen Y) के बाद की पीढ़ी है, इसको लेकर एक अहम स्टडी की गई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 27, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z अपने पैरेंट्स के मुकाबले कम भरोसेमंद, जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता: स्टडी

Trust Deficit on Gen Z: एक हाल की स्टडी से पता चलता है कि युवाओं के कर्तव्यनिष्ठा  (conscientiousness) में गिरावट आई है. रिसर्च से पता चलता है कि 40 साल से कम उम्रके के लोगों में विश्वसनीयता का स्तर कम होता है. उनमें सहमति और एक्ट्रोवर्जन भी कम होता है. एक्सर्ट इसे इकॉनमिक चैलेंजेज और अनसर्टेन फ्यूचर से जोड़ते हैं. स्टडी बताता है कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग और सामाजिक जुड़ाव कर्तव्यनिष्ठा में सुधार ला सकते हैं.

40 साल से कम लोगों पर सर्वे
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ सरदर्न कैलिफोर्निया (University of Southern California) के एक हाल की स्टडी में युवा पीढ़ी में कर्तव्यनिष्ठा, जो कि विश्वसनीयता और फर्ज पूरा करने की आदत से जुड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है, में भारी गिरावट पाई गई है. इसमें आगे कहा गया है कि ये गिरावट 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा क्लियर है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या आज के युवाओं पर अपने माता-पिता की तुलना में भरोसा करना ज्यादा मुश्किल है.

Gen Z कम भरोसा
एक दशक तक चले सर्वे पर बेस्ड फाइंडिंग्स बताते हैं कि 40 साल से कम एज ग्रुप में अब ओल्डर एज ग्रुप की तुलना में कर्तव्यनिष्ठा के मामले में सबसे कम अंक हैं. उनमें सहमति (जो दयालुता और भरोसे से जुड़ी खूबी है)और एक्सट्रोवर्जन में भी गिरावट देखी गई है, जबकि उनमें न्यूरोटिसिज्म (Neuroticism) का लेवल ज्यादा है, यानी वे तनाव और मनोदशा में उतार-चढ़ाव को लेकर ज्यादा सेंसेटिव हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टडी में कहा गया है, "ये सिर्फ पर्सनालिटी के फर्क की बात नहीं है. कर्तव्यनिष्ठा एकेडमिक्स और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, टीम वर्क और यहां तक कि रिलेशनशिप सटिसफेक्शन को भी अफेक्ट करती है."

रिजेक्टेड जेनरेशन?
एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि व्यापक सामाजिक बदलाव भी इसमें रोल अदा कर सकते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट डेविड ब्रूक्स ने जेन जी (Gen Z) को "सबसे ज्यादा रिजेक्टेड जेनरेशन" बताया है, और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, कॉम्पेटीटिव जॉब मार्केट और अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ इशारा किया है. ऐसे फैक्टर्स बता सकते हैं कि आज के युवा कम स्थिर, कम सामाजिक रूप से एक्टिव और ज्यादा अंतर्मुखी (Inward-focused) क्यों दिखाई देते हैं.

क्यों कम हो रही क्रेडिबिलिटी?
स्टडी में कहा गया है, "कर्तव्यनिष्ठा किसी कम्यूनिटी, वर्कप्लेस या मकसद से जुड़ाव की भावना में बसी होती है." "जब ये भावना कम हो जाती है, तो क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है." इसका टीम वर्क, सिविक लाइफ और यहां तक कि शादी पर भी असर पड़ता है, जहां रिलायबिलिटी भरोसे का आधार बनती है.

कैसे हो सकते हैं बेहतर?
फिर भी, उम्मीद है. रिसर्च से पता चलता है कि आदतों में बदलाव और नए रूटीन के जरिए कर्तव्यनिष्ठा को मजबूत किया जा सकता है. डेली स्ट्रेक्चर और मीनिंगफुल सामाजिक जुड़ाव पर फोकस्ड इंटरवेंशन ने प्रोमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं.

नैतिकता में गिरावट
नैतिकता और भरोसे में गिरावट के बारे में बातचीत कोई नई बात नहीं है. नेचर जर्नल में 2023 में छपी एक स्टडी में पाया गया कि 60 से ज्यादा मुल्कों के लोग मानते हैं कि नैतिकता में गिरावट आ रही है, और इसके लिए वो बढ़ती उम्र और पीढ़ीगत बदलाव, दोनों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जो बदलाव आया है, वो आज के युवाओं के सामने आने वाली अनसर्टेनिटीज और चुनौतियों से जुड़ा एक संभावित लिंक है, एक ऐसा फैक्टर जो आने वाली पीढ़ियों के पर्सनालिटी वाले लक्षणों को नया रूप दे सकता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Gen ZGen Z Generation

Trending news

BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी
hyderabad flood
हैदराबाद में तेज बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, मौसम विभाग ने जारी की चेतावानी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
;