दादी-नानी के इन कमाल के नुस्खों को अपनाकर सालों तक चलेगा अचार, फफूंदी लगने की टेंशन भी होगी खत्म

दादी-नानी के इन कमाल के नुस्खों को अपनाकर सालों तक चलेगा अचार, फफूंदी लगने की टेंशन भी होगी खत्म

Achar Ko Kharab Hone Se kaise Kachaye: किसी भी खाने के साथ अचार खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. घर पर भी अचार बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है आज आपको बताते हैं आप कैसे सालों तक अचार को खराब और फफूंदी लगने से बचा सकते हैं.

 

Jan 17, 2026, 10:54 AM IST
दादी-नानी के इन कमाल के नुस्खों को अपनाकर सालों तक चलेगा अचार, फफूंदी लगने की टेंशन भी होगी खत्म

Achar Ko Kharab Hone Se kaise Kachaye:  किसी भी बोरिंग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए अचार खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. लोगों को घर पर कई सारे तरह-तरह के अचार को बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आजकल तो बाजारों में भी आपको घर पर बनाया गया अचार काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है. अधिकतर लोगों के साथ में अचार खराब होने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. कई बार डिब्बे में रखे अचार में सफेद फंगस लग जाते हैं, जो सारे अचार को खराब कर देता है. अधिकतर लोग तो अचार को घर पर रखने से भी डरने लग जाते हैं कि खराब हो जाएगा. अगर आपके साथ में भी ये सब होता है, तो आज आपको दादी-नानी के कई सारे कमाल के उपायों को बताते हैं, जिसको अपनाकर आप सालों तक अचार को खराब और फफूंदी लगने से बचा सकते हैं ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है आप भी कर लें नोट.
 

अचार को खराब और फफूंदी लगने से कैसे बचाएं?
 

1. फंगस वाले हिस्से को हटा दें

अचार को खराब होने से अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आपको  फंगस वाले हिस्से को हटा देना चाहिए. ये छोटी सी फंगस आपके अचार को बुरी तरह से खराब कर सकती है. फंगस को हटाते समय चम्मच गीली आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए.
 

2. सिरके का इस्तेमाल करें

अगर आप चाहते हैं, तो की आप अपने अचार को खराब और फंगस से बचाना चाहते हैं, तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. 1-2 चम्मच सफेद सिरका को आपको फंगस वाले अचार या नए वाले अचार में मिलाकर इसको खराब होने से बचा सकते हैं.
 

3. नमी से बचाव

अचार को खराब और फंगस से बचाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नमी से बचाव इसको करना चाहिए. आप जिस चीज का भी अचार बना रहे हैं आपको इसको अच्छे से धूप में सूखाकर ही डालना चाहिए.
 

4. कांच के जार में रखें 

अधिकतर लोग किसी भी चीज में अचार को डालकर रख लेते हैं आपको बता दें ये अचार को बुरी तरह से खराब कर देते हैं. अचार को लंबे समय तक अच्छा को फंगस से बचाने के लिए कांच के जार में ही आपको रखना चाहिए. कांच के अचार में अगर आप रखते हैं, तो सालो भर तक आप इसको खराब होने से बचा सकते हैं और खाने में भी टेस्ट बदलेगा नहीं.
 

 

 

