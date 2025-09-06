वीकेंड पर नाश्ते में ट्राई करें 5 तरह के चीले, एक बार खाएंगे तो बार-बार मांगेंगे!
वीकेंड पर नाश्ते में ट्राई करें 5 तरह के चीले, एक बार खाएंगे तो बार-बार मांगेंगे!

Breakfast Chilla Ideas:  बच्चों को सुबह का नाश्ता टेस्टी और हेल्दी चाहिए होता है, तो आज आपको बताते हैं कि नाश्ते में कौन-कौन से चीला को बनाकर खा सकते हैं

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:32 AM IST
वीकेंड पर नाश्ते में ट्राई करें 5 तरह के चीले, एक बार खाएंगे तो बार-बार मांगेंगे!

Breakfast Chilla Ideas:  वीकेंड को खास बनाने के लिए आप घर पर कुछ खास तरह की चीजों को बनाकर खा सकते हैं, जिससे सबको खूब मजा भी आए. रोजाना की भागदौड़ भरी लाइफ के चलते लोग वीकेंड पर मजेदार चीजें बनाकर खाने की सोचते हैं. खाना बनाने में लगने वाले ज्‍यादा समय के चलते कुछ लोग घर पर बनाकर खाने की जगह बाहर अनहेल्दी चीजों को खाना पसंद करते हैं.  अपने वीकेंड को खास बनाना है, तो घर पर आप अलग-अलग तरह के चीले को बनाकर आसानी से खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

वीकेंड पर नाश्ते में कौन-कौन से चीले बनाएं?
 

1. बेसन का चीला   

Add Zee News as a Preferred Source

बेसन का चीला टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.  हर घर में नाश्ते या ब्रंच के लिए इसको खूब चाव से खाया जाता है. एक बार खाने के बाद बार-बार आपको खाने का मन भी करेगा. इसे 10 मिनट में आप हरी चटनी के साथ गर्मागर्म खा सकते हैं.
 

2. सूजी साबूदाना चीला 

अपनी डाइट को वीकेंड पर हेल्दी रखने के लिए आप सूजी साबूदाना चीला को बना सकते हैं. इसको आप अपने हिसाब से काफी सारी सब्जियों को साथ मिलाकर भी बना सकते हैं.
 

3. पनीर चीला 

वीकेंड पर आप पनीर चीला भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आपको बता दें ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. नाश्ते के लिए ये सबसे बेहतर माना जाता है.
 

4. अंडे का चीला 

अगर आप कुछ अलग सा बनाना चाहते हैं, तो घर पर अंडे का चीला भी बनाकर आप खा सकते हैं. बेसन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और नमक को मिलाकर टेस्टी सा बना सकते हैं. 
 

इसे भी पढ़ें: दाल-चावल के साथ खाने के लिए घर पर इस तरीके से बनाएं मोरिंगा चटनी 
 

5. मूंग दाल चीला 

मूंग दाल चीला काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है. अगर आप रोजाना भी इसको बनाकर खाते हैं, तो हर कोई आपके हाथों के खाने का दीवाना हो जाएगा. अपनी पसंद के टॉपिंग के साथ इसको आप खा सकते हैं.

