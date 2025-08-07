इस फेस्टिव सीजन घर पर ट्राय करें राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश दाल ढोकली, हर किसी को भाएगा स्वाद

Dal Dhokli Recipe: अगस्त का महीना त्यौहारों का महीना होता है. रक्षाबंधन, कजरी तीज, जन्माष्टमी जैसे पर्व इसी महीने में हैं. त्यौहारों का मौसम सिर्फ सजावट और मिठाइयों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि खास होता है घर के बने पकवानों से जो अपनों को करीब लाते हैं. ऐसी ही एक रेसिपी है राजस्थान की मशहूर दाल-ढोकली, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाजवाब है, इसके साथ ही बनाने में भी उतनी ही आसान. अगर आप इस फेस्टिव सीजन कुछ देसी और हेल्दी ट्राय करना चाहती हैं तो आप दाल-ढोकली जरूर बनाएं. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी.

नोट कर लीजिए साम्रगी

जीरा एक चम्मच

आधा चम्मच हल्दी पाउडर

हींग आधा छोटा चम्मच या तीन से चार चुटकी

अजवाइन 1 चम्मच, घी एक बड़ा चम्मच

10 से 12 पालक के पत्ते

लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच

एक बाउल गेहूं का आटा

थोड़ा सा नमक

दाल-ढोकली बनाने के लिए एक कप मूंग दाल, चना की दाल एक चौथाई कप. ढोकली छौंक के लिए एक चम्मच देसी घी, हींग, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक, हरा धनिया, प्याजा, नमक और नींबू.

ऐसे बनाएं ढोकली

इसके लिए सबसे पहले आपको आटा लेना होगा और बताए गए सारे मसाले के साथ पालक को महीन काटकर एड करें. इसके बाद थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूथ लें और घी भी एड करें जिससे आसानी से ढोकली बन सके. इसके बाद हाथों में थोड़ी चिकनाई लगाकर छोटी-छोटी गोलियां तैयार कर हथेलियों के बीच रखकर चपटा करके ढोकलियां बना लें.

ढोकली बनाने के बाद दाल तैयार करने की बारी आती है. इसके लिए मूंग और चना दाल को धोकर एक तरफ रख दें और एक कुकर में डेढ़ गुना पानी लें और गर्म करें. जब ये पानी उबलने लगे तो इसमेंदाल एड करके पकने दें. जब दाल बिल्कुल नरम न हो जाए. पानी इतना एड करना है कि दाल थिक रहे.

इस तरह से पकाएं दाल-ढोकली

इसके बाद एक बढ़े भगोने में सरसों का तेल या घी गर्म कर लें. फिर इसमें हींग और जीरा का तड़का लगाने के बाद सारे मसाले मिलाकर थोड़े सा पानी डालकर पेस्ट बना लें और इसे गर्म ऑयल में डालकर कुछ देर के लिए पकने दें. इसके बाद इसमें पानी डाल दें और उबाल आने पर इसमें ढोकली भी डाल दें. जब ढोकली पक जाए तो तैयार की गई दाल को चमची या फिर रई की सहायता से इसमें मैश कर दें और ढोकली वाली ग्रेवी में मिला दें. अब इसे 15 मिनट हल्की आंच पर पकने दें, जिससे गाढ़ापन आ जाए.

लीजिए बन गई टेस्टी दाल-ढोकली

अब एक चम्मच देसी घी को छोटे से पैन या गोल आकार के गहरे चम्मच में गर्म कर लें. साथ ही हरी मिर्च और अदरक के साथ ही हींग और कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डालें. इस तड़का को तैयार की गई दाल-ढोकली में मिला दें. और बन गई आपकी टेस्टी दाल-ढोकली. इसमें आप ऊपर से कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और नींबू का रस मिलाएं और गरमा-गरम सर्व करें.