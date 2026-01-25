Advertisement
ऑफिस में घंटों बैठने के कारण सूज जाते हैं पैर? सूजन से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 4 असरदार घरेलू नुस्खे

ऑफिस में घंटों बैठने के कारण सूज जाते हैं पैर? सूजन से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 4 असरदार घरेलू नुस्खे

Feet Swelling Home Remedy: कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं, जिस कारण पैरों में सूजन की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं आप इससे कैसे राहत पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:19 AM IST
ऑफिस में घंटों बैठने के कारण सूज जाते हैं पैर? सूजन से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 4 असरदार घरेलू नुस्खे

Feet Swelling Home Remedy:  आजकल अधिकतर लोगों के सिर पर काम का तनाव काफी ज्यादा रहता है, जिस वजह से खाने-पीने और अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं. ऑफिस में कई घंटों तक बैठे रहते हैं और काम का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, कि लगातार काम करने में ही सारा समय निकाल जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से काफी तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. घंटों एक ही जगह बैठे रहने से आपकी सेहत पर काफी बुरा असर पड़ने लगता है. कई तरह-तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, यही नहीं शरीर के साथ-साथ दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. अगर आप भी पैरों में सूजन से परेशान हैं, तो आइए आपको दमदार घरेलू उपाय बताते हैं, जो आपको राहत दिलाने में काफी मदद करेगा. 

पैरो की सूजन से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. गुनगुने पानी में नमक

अगर आप पैरो की सूजन से राहत पाना चाहते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप  गुनगुने पानी में नमक को मिलाकर भी सूजन से छुटकारा पा सकते हैं. शरीर की सूजन और जकड़न को दूर करने में भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
 

2. बर्फ की सिकाई

अगर आपके पैरों में भी हमेशा सूजन बनी रहती है और आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पैरों की बर्फ से सिकाई को करके राहत पा सकते हैं. जलन, सूजन और दर्द इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ये मददगार होता है.
 

3. हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. रात में सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर आपको पीना है, ऐसा करने से पैरो की सूजन से आप आसानी से राहत पा सकते हैं.
 

4. टहलना

अधिकतर लोग ऐसे होता है, जो सीट पर काफी देर तक बैठे रहते हैं जिस कारण पैरों में सूजन की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. आपको रोजाना टहलना चाहिए. 10-15 मिनट की वॉक लेनी चाहिए. 
 

 

इसे भी पढ़ें: डायबिटीज से बचाव के लिए अपनाएं ये 7 फॉर्मूला, शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल!
 

 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.  

