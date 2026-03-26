पुराने टायर को कबाड़ समझने की ना करें गलती, बालकनी को नया लुक देने के लिए अपनाएं ये क्रिएटिव आइडियाज

Balcony Gardening With Old Tyres: आजकल लोग अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. नए-नए डेकोरेशन आइडियाज की तलाश में हमेशा रहते हैं. आज के Gen Z लोगों के बीच में वेस्ट से बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तेजी से चल रहा है, जिसको फॉलो करना भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. कुछ लोग पुराने टायर को कबाड़ समझकर उसको फेंक देते हैं लेकिन आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है. कुछ क्रिएटिव डेकोरेशन से आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं. इसको आप चाहे तो बालकनी को सजाने के लिए भी कर सकते हैं. आपकी बालकनी ऐसी हो जाएगी जैसे कि आपने बाहर से लोगों को बनवाकर बनाई हो.

कई लोगों की बालकनी दिखने में काफी ज्यादा खराब लगती है और वो घर के कबाड़ और पुरानी चीजों को निकालकर बालकनी में फेंक देते हैं. ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपने लिए कुछ समय निकालकर आराम से बैठ सकते हैं इसलिए आपको साफ-सुथरा और डेकोरेट करके इसको रखना चाहिए. अगर आप कम बजट में अपनी बालकनी को एक नया और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं कि टायर से आप कैसे बना सकते हैं. आइए जान लीजिए.



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पुराने टायर से सजाएं बालकनी

1. टायरों को दीवार पर

अगर आप अपनी बालकनी को एक नया टच देकर खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो आप टायरों में अलग-अलग रंगों से पेंट कर सकते हैं और फिर उनको दीवार पर टांगकर इसमें किसी पौधे को रखकर सजा सकते हैं. ये एक अलग टच बना देगा.



2. फर्श पर

अगर आप पुराने टायरों को फेंकने के बजाय उसका फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप टायरों को फर्श पर रखकर उनमें पौधे को लगा सकते हैं. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत और अलग लगता है. हर्ब्स जैसे पौधे आप लगा सकते हैं, जो बालकनी को एक न्यू लुक देगा.



3. टायर से फर्नीचर

पुराने टायरों को फेंकने के बजाय आप टायर से आप खूबसूरत सा फर्नीचर बना सकते हैं, जो बालकनी को एक नया टच देने में मददगार होंगे. पुराने टायर को आपको एक-दूसरे के साथ में जोड़ देना है और फिर कुशन लगाकर आप इसको टेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.



4. सिंगल टायर प्लांटर

आप पुराने बेकार टायर से सीजनल फूल को लगाकर सिंगल टायर प्लांटर भी बना सकती हैं. पूरे टायर को फूलों से आपको भर देना है, जो बालकनी को एक नया टच देते हैं और दिखने में भी खूबसूरत होते हैं.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.