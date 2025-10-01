Advertisement
लाइफस्टाइल

इस दिवाली घर को रॉयल और एस्थेटिक लुक देने के लिए ट्राई करें ये डेकोरेशन आइडियाज, मेहमान भी बोलेंगे- वाह

Diwali Decoration Ideas For Home:  दिवाली का त्योहार आने ही वाला है और हर जगह इसको खूब धूम-धाम से मनाया जाता है लोग पहले से ही काफी सारी तैयारियां कर लेते हैं लेकिन आज आपको बताते हैं घर को रॉयल और एस्थेटिक लुक देने के लिए आपको क्या करना चाहिए?

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:46 AM IST
Diwali Decoration Ideas For Home:  दिवाली का त्योहार लोग जगह-जगह बड़ी ही धूम-धाम से मनाना पसंद करते हैं लोग पहले से ही दिवाली में घर को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाने की तैयारियां भी कर लेते हैं.  अपने घर को आकर्षक और रॉयल लुक के साथ-साथ अगर एस्थेटिक लुक भी देने चाहते हैं, तो आप कुछ डेकोरेशन आइडियाज की मदद लेकर आसानी से कर सकती हैं. घर को एस्थेटिक लुक देने से महेमान भी आपकी जमकर तारीफ करते नजर आएंगे. लोग घरों में सजावटी फर्नीचर के साथ-साथ और भी कई चीजों को पहले से सोच लेते हैं आइए आज आपको बताते हैं इस दिवाली घर को रॉयल और एस्थेटिक लुक देने के लिए कुछ कमाल के डेकोरेशन आइडियाज.
 

दिवाली के लिए डेकोरेशन आइडियाज
 

1. मेन दरवाजे पर गेंदे की लड़ियां

अगर आप इस दिवाली घर को रॉयल और एस्थेटिक लुक देना चाहते है, तो आप मेन दरवाजे पर गेंदे की लड़ियों को इस तरीके से लगा सकते हैं. इससे आपका घर बेहद ही खूबसूरत नजर आएगा. घर की एंट्री को बेहद आकर्षक लुक आपको बनाकर रखना चाहिए.
 

2. वॉल पेंटिंग

दिवाली में आपको अपने लिविंग रूम में कई सुंदर-सुंदर सी वॉल पेंटिंग को लगा सकते हैं, ये आपके घर को एस्थेटिक लुक देने में मदद करेगा. घर को ट्रेडिशनल टच देने के लिए पुराने जमाने की पेंटिंग को भी आप लगा सकते हैं.
 

3. वेलवेट के पर्दे- हैंडलूम कालीन 

अगर आप दिवाली में घर को रॉयल और एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं, तो आप वेलवेट के पर्दे- हैंडलूम कालीन को लगा सकते हैं. ये आपके घर के लुक को काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाने में मददगार साबित होता है. घर की शान को भी बढ़ा देगा.
 

4. लाइटिंग 

अगर आप घर को खूबसूरत दिवाली में रखना चाहती हैं, तो आप लाइटिंग को कभी भी ना भूले. अलग-अलग कॉर्नर में छोटी-छोटी लाइट को आप लगा सकते हैं. कमरे को रॉयल लुक देने में मददगार साबित होता है.
 

5. घर में ग्रीनरी 

अगर आप घर में ग्रीनरी करके रखते हैं, तो भी आपका घर काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा. मेहमान भी देखा-देखी कर सकते हैं. आपको इस तरह से जरूर करनी चाहिए.

