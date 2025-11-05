Advertisement
trendingNow12989535
Hindi Newsलाइफस्टाइल

फटे होठ आपकी खूबसूरती खा जाएं, उससे पहले ट्राई करें ये घरलूे नुस्खे, काम के हैं ये एक-एक टिप्स

सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है. इसका सबसे ज्यादा असर सेंसिटिव पार्ट यानी होठों पर पड़ता है. जिसके कारण वो फटने और छिलने लगते हैं.

Written By  Kritika Dhanghar|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dry Lips Tips
Dry Lips Tips
सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है. इसका सबसे ज्यादा असर सेंसिटिव पार्ट यानी होठों पर पड़ता है. जिसके कारण वो फटने और छिलने लगते हैं. कई लोग लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए बाजार में मिलने वाली लिप बाम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें मौजूद केमिकल की वजह से लिप्स पर लॉन्ग टाइम तक असर नहीं रहता है. आज हम आपको बताएंगे कि घर में ही मौजूद कुछ नेचुरल चीजों से आप अपने होठों को ठंड के मौसम में भी सॉफ्ट और पिंक बनाएं रख सकते हैं. 
 
इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं:
 
1. दूध की मलाई (Milk Cream)
घर की किचन में आसानी से मिलने वाली मिलाई को लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि ये मलाई सर्दियों में स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत योगदान देती है. मलाई में मौजूद नेचुरल फैट्स और लैक्टिक एसिड लिप्स को ड्राई होने से बचाते हैं और मॉइस्चराइज रखते हैं. ये डेड सेल्स को हटाकर नमी लाने में मदद करते हैं. सोने से पहले मलाई की हल्की परत को रातभर होंठों पर लगाएं.
 
2. खीरे का रस (Cucumber Juice)
खीरा नेचुरली हाइड्रोजन देता है, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है साथ ही साथ वेट लॉस में भी बहुत इफेक्टिव होता है. खीरा शरीर में हो रही जलन और सूजन को कम करने में मदद करता है. अगर आप दिन में एक से दो बार खीरे के रस को रुई की मदद से होंठों पर लगाएंगे तो इससे रूखापन दूर होगा और लिप्स पहले की तरह पिंक हो जाएंगे.
 

3. शहद (Honey)

शहद को सदियों से एक बहुत ही प्राकृतिक औषधि माना जाता है. ये खाने के अलावा ठंड में होने वाली सर्दी-खांसी को न केवल राहत दिलाता है बल्कि पाचन में भी सुधार लाता है, इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण रूखे होठों को राहत देने में मदद करते हैं. रात में सोने से पहले थोड़े से हनी को लिप्स पर लगाएं और फर्क देखें.
 
4.  नारियल तेल (Coconut Oil)
बालों की समस्या से लेकर चेहरे पर हो रहे दाग-धब्बों के लिए नारियल तेल को रामबाण इलाज माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले मॉइस्चराइजिंग, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एलिमेंट्स होठों को सॉफ्ट, गुलाबी और शाइनी बनाए रखते हैं. इसे कम से कम दिन में तीन से चार बार जरूर लगाएं.
 
 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Kritika Dhanghar

मैं कृतिका धनघर हूं, मैं जी न्यूज में ऑफबीट, ट्रेंडिंग, लाइफस्टाइल, वायरल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरों पर काम करती हूं. मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन AIMC इंस्टीट्यूट से की है.

...और पढ़ें

TAGS

home remedy for soft lipssoft lips in winterlips caredaily lips carecoconut oil for lipsLips care in winterhome remedy for soft lips in winterहोठों के सर्दी में कैसे रखें मुलायमlips care dailywinter remedies for hydrated lipswinter skin carewinter skin care tipsdry lips care

Trending news

'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं