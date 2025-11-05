Home Remedies: फटे होठ आपकी खूबसूरती खा जाएं, उससे पहले ट्राई करें ये घरलूे नुस्खे, काम के हैं ये एक-एक टिप्स

Dry Lips Home Remedy: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है. इसका सबसे ज्यादा असर सेंसिटिव पार्ट यानी होठों पर पड़ता है. जिसके कारण वो फटने और छिलने लगते हैं. कई लोग लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए बाजार में मिलने वाली लिप बाम का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें मौजूद केमिकल की वजह से लिप्स पर लॉन्ग टाइम तक असर नहीं रहता है. आज हम आपको बताएंगे कि घर में ही मौजूद कुछ नेचुरल चीजों से आप अपने होठों को ठंड के मौसम में भी सॉफ्ट और पिंक बनाएं रख सकते हैं.

इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं:

1. दूध की मलाई(Milk Cream)

घर की किचन में आसानी से मिलने वाली मिलाई को लोग बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि ये मलाई सर्दियों में स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत योगदान देती है. मलाई में मौजूद नेचुरल फैट्स और लैक्टिक एसिड लिप्स को ड्राई होने से बचाते हैं और मॉइस्चराइज रखते हैं. ये डेड सेल्स को हटाकर नमी लाने में मदद करते हैं. सोने से पहले मलाई की हल्की परत को रातभर होंठों पर लगाएं.

2. खीरे का रस(Cucumber Juice)

खीरा नेचुरली हाइड्रोजन देता है, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है साथ ही साथ वेट लॉस में भी बहुत इफेक्टिव होता है. खीरा शरीर में हो रही जलन और सूजन को कम करने में मदद करता है. अगर आप दिन में एक से दो बार खीरे के रस को रुई की मदद से होंठों पर लगाएंगे तो इससे रूखापन दूर होगा और लिप्स पहले की तरह पिंक हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

3. शहद(Honey)

शहद को सदियों से एक बहुत ही प्राकृतिक औषधि माना जाता है. ये खाने के अलावा ठंड में होने वाली सर्दी-खांसी को न केवल राहत दिलाता है बल्कि पाचन में भी सुधार लाता है, इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण रूखे होठों को राहत देने में मदद करते हैं. रात में सोने से पहले थोड़े से हनी को लिप्स पर लगाएं और फर्क देखें.

4.नारियल तेल(Coconut Oil)

बालों की समस्या से लेकर चेहरे पर हो रहे दाग-धब्बों के लिए नारियल तेल को रामबाण इलाज माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले मॉइस्चराइजिंग, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एलिमेंट्स होठों को सॉफ्ट, गुलाबी और शाइनी बनाए रखते हैं. इसे कम से कम दिन में तीन से चार बार जरूर लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.