Delhi Famous Food: बस एक बार ट्राई करें ये स्पाइसी ऑथेंटिक डिशेज, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे लाजवाब स्वाद!

दिल्ली में वैसे तो कई जगह खानपान के लिए मशहूर हैं, लेकिन विधानसभा मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूर पर ‘मजनू का टीला’ नाम से एक जगह बहुत फेमस है, जहां Gen Z से लेकर बड़े लोग भी जाना पसंद करते हैं और स्वाद की तारीफें करते-करते थकते नहीं हैं. यहां लोग तिब्बत और कोरियन फूड ट्राई करने आते हैं. इस प्लेस पर आप खाने-पीने के साथ-साथ शॉपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं.

Famous Food In MKT:

1. Laphing: ये एक बहुत फेमस तिब्बत डिश है, जो की स्टूडेंट्स बहुत शौक से खाते हैं. ये वेज और नॉन वेज दोनों में मिलती है. इस डिश में तीखी चटनी के साथ क्रिस्पी मसालेदार कच्चे नूडल्स डाले जाते हैं, जो इसका स्वाद दो गुण कर देते हैं. इसकी कीमत लगभग 50 से 70 रुपये के बीच में होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. Sushi: सूशी Gen Z के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय डिश है. इस फूड आइटम में सिरके वाले चावलों के साथ कई अलग-अलग तरह की सब्जियां डाली जाती हैं. जिसे सोया सॉस, चिली सॉस के साथ खाया जाता है.

3. Bubble Tea: बबल टी जिसे बूबा टी भी कहा जाता है. इस ड्रिंक को कई तरह के फ्लेवर्स में बनाया जाता है. इस टी की खासियत ये है कि इसमें एक अलग तरह से टैपिओका मोती डाले जाते हैं, जो इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देता है.

4. Corn Dog: इस फेमस डिश को सॉसेज और मोजरेला चीज के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है. कॉर्न डॉग बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है और इसे अलग-अलग टॉपिंग के साथ खाया जाता है.

5. Thukpa: थुपका एक गरमा गरम, स्वादिष्ट और पौष्टिक नूडल सूप है. इसमें ढेर सारे नूडल्स के साथ कई सब्जियां डाली जाती हैं. इसमें आप अपनी पसंद की टॉपिंग्स भी ऐड करवा सकते हैं. ये सूप सर्दियों में खाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

