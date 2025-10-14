ऑफिस दिवाली पार्टी में ग्लैमर दिखने के लिए घर पर ट्राई करें ये खास फेशियल, लोग पूछेंगे क्या लगाती हो?

Facial At Home For Instant Glow: दिवाली आने वाली है और लोग पहले से ही काफी सारी तैयारियां करते हैं. पार्लर में लोग कई तरह-तरह की चीजें चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी चमक नहीं आती है, अगर आप भी दिवाली पार्टी में ऑफिस में ग्लैमर दिखना चाहती हैं, तो आप कुछ खास फेशियल को घर पर ही लगा सकते हैं, इनको लगाने के बाद आपकी खूबसूरती में चार-चांद लग जाएंगी. आपकी खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ देंगी. चेहरे पर लगाने से हर कोई आपकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकेगा. आइए आपको बताते हैं.



ग्लैमर दिखने के लिए घर पर ट्राई करें ये खास फेशियल



1. कच्चे दूध से करें क्लीजिंग

अगर आप दिवाली पार्टी में ऑफिस में ग्लैमर दिखना चाहती हैं, तो आप कच्चे दूध से करें अपने चेहरे पर क्लीजिंग कर सकते हैं, इसको लगाने के बाद आपकी खूबसूरती में चार-चांद लग जाएंगे. कच्चे दूध से अपनी स्किन को क्लीन कर सकती हैं.



2. दही का फेस मास्क

अगर आप अपने चेहरे को चमकदार रखना चाहती हैं, तो आप दही का फेस मास्क चेहरे पर लगा सकती हैं, स्किन को खिला-खिला रखने के लिए आप इसको लगा सकती हैं. एक बार आपको जरूर लगाना चाहिए.



3. बेसन

अपने चेहरे को घर पर ही फेशियल जैसा निखार देने के लिए आप इस तरह से बेसन का इस्तेमाल करके चेहरे पर लगा सकते हैं. बेसन को गुलाब जल में मिक्स करके आपको इसका पेस्ट बना लेना है और फिर इसको चेहरे पर लगा लेना है.



4. शहद का फेस मास्क

अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप शहद का फेस मास्क अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. 20-25 मिनट तक आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए.



5. एलोवेरा का मास्क

अगर आप अपने चेहरे की गंदगी को हटाना चाहते हैं, तो भी आप इस एलोवेरा का मास्क चेहरे पर लगा सकते हैं, इसको लगाकर आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकदार और दाग-धब्बों से दूर रहेगी.



