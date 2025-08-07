फिटनेस को लेकर रहते हैं कांशियस? तो इस डिश से बैटर और कुछ नहीं! मिनटों में ऐसे कर लें रेडी

Millet Upma Recipe: इन दिनों कई लोग अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर सीरियस रहते हैं जिसके चलते वो हेल्दी फूड को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. वहीं बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि ऐसा क्या हेल्दी खाना खाएं जो सेहत के साथ-साथ हमारे स्वाद का ख्याल भी रखे. वहीं स्वादिष्ट और हेल्दी फूड के लिए लोग साउथ इंडिन फूड डोसा, उपमा और इडली-सांबर का सेवन भी करते हैं. मगर आज हम आपके लिए एक ऐसी उपमा की रेसिपी लेकर आए हैं जिसको खाकर आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे.

Millet (Bajra) -

आज हम जिस नए ट्विस्ट के बारे में बात कर रहें हैं वो मिलेट यानी बाजरे का आटा है जिससे आप घर पर उपमा बना सकते हैं. ये स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके स्वाद का खास ख्याल रखती है. वहीं ये डिश ग्लूटन फ्री होती है. तो चलिए बिना देरी किए बताते हैं इस डिश को तैयार करने की रेसिपी के बारे में.

Ingredients-

इस हेल्दी डिश को तैयार करने के लिए आपको मिलेट यानी बाजरे का आटा जिसमें आप रागी और जौ का आटा भी मिक्स कर सकते हैं. मिलेट के साथ आपको घी, प्याज, गाजर, मटर, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, लाल सूखी मिर्च और नमक की जरूरत होगी.

स्टेप 1- इस डिश को रेडी करने के लिए सबसे पहले गर्म कड़ाही में घी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और राई को रोस्ट कर लेना है.

स्टेप 2- अब इस कड़ाही में बारीक कटे हुई प्याज, गाजर, मटर और हरी मिर्च को पकने तक कुक करना है.

स्टेप 3- सब्जियों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें बाजरे का आटा और हल्दी पाउडर को मिलाकर पकने के लिए छोड़ देना है.

स्टेप 4- अब इस कड़ाही में सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर के सही मात्रा में पानी को एड कर दें और कुछ देर के लिए पकने दें.

स्टेप 5- जब ये उपमा पूरी तरह से पक जाए और पानी सूख जाए तो एक प्लेट में निकालकर इसे सर्व कर लें और नारियल की चटनी के साथ इसका स्वाद चखें.