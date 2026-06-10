फैशनेबल टी-शर्ट कभी थी पुरुषों की अंडरगारमेंट, जानें कैसे बना ये ट्रेंडी आउटफिट

आज के समय में लोगों को कितने भी महंगे आउटफिट्स क्यों ना हो लेकिन अधिकतर लोगों को टी-शर्ट पहनना पसंद करते हैं. लोग ज्यादातर मौके पर टी-शर्ट पहनना पसंद करते हैं. सुबह की सैर से लेकर जिम जाने तक लोग टी-शर्ट पहनना पसंद करते हैं.
हर मौके के लिए टी-शर्ट एक परफेक्ट आउटफिट है. क्या आप जानते हैं जिस टीशर्ट को लड़कियों से लेकर लड़के पसंद करते है. वह टी-शर्ट लड़कों का अंडरगारमेंट थी. आइए जानते हैं कैसे टी-शर्ट फैशन का हिस्सा बना. टी-शर्ट को कपड़ों के नीचे पहनने के लिए बनाया गया था. ये मामूली कपड़ा कैसे आज के समय में फैशन स्टेटमेंट बन गया.
सूती या लिनन के कपड़े से टी शेप की टी-शर्ट बनाई गई थी. यह पसीना सोखने और उसके ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को सेफ करना था. शुरुआत में साफ शर्ट पहनना अमीरी और क्लासी की पहचान मानी जाती थी. 19 वीं सदी में टी-शर्ट बेहतर फिट होने लगी, इस वजह से ठंड से बचाव के लिए इसे अच्छा माना गया.
समय के साथ टी-शर्ट ब्रिटिश नौसेना ने यूनिफॉर्म के नीचे टी-शर्ट को पहनना शुरू कर दिया. इसके बाद कामकाजी मजदूरों ने भी टीशर्ट पहनना शुरू कर दिया. साल 1913 में अमेरिकी नौसेना में भी टी-शर्ट आधिकारिक अंडरगारमेंट को हिस्सा बना लिया.
1930 के दशक तक कॉलेज के खिलाड़ी भी टीशर्ट पहनने लग गए. साल 1938 में बड़े रिटेलर्स ने अंडरशर्ट और आउटरशर्ट बोलकर प्रमोट किया है. दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका सैनिकों को टी-शर्ट बांटी गई. युद्ध के बाद जब टी-शर्ट पहने हुए सैनिकों की फोटो मैगजीन में छपी. इसके बाद टीशर्ट बहादुरी, देश भक्ति का प्रतीक बनने लगा.
आम लोगों के बीच टीशर्ट का फैशन हॉलीवुड से आया है. 1950 के दशक में मार्लन ब्रैंडो और जेम्स डीन ने फिल्मों में टी-शर्ट पहनी, इसके बाद यह टीशर्ट कूल स्टाइल स्टेटमेंट बन गई. इसके बाद टीशर्ट को लेकर महिलाओं के बीच भी ट्रेंड देखने को मिला. 1970 में दशक तक आते-आते टी-शर्ट पूरी तरह यूनिसेक्स हो गई, जिसे लड़के और लड़कियां और दोनों ही पहनने लग गएं. देखते ही देखते हैं सिंपल टी-शर्ट बड़े लक्जरी ब्रांड्स में टीशर्ट महंगी कीमत पर बिकने लगी. आज भी लोग टी-शर्ट पहनना अधिक पसंद करते हैं.
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