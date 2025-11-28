इम्यूनिटी कमजोर, तो बढ़ जाएगा बीमारियों का खतरा, बचने के लिए जरूर खाएं इस पौधे के पत्ते

Holy Basil: बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे तो कोई भी परेशानी छू नहीं पाती. वहीं, कमजोर इम्यून सिस्टम कई बीमारियों की वजह बन जाती है. हर घर में आसानी से मिल जाने वाले तुलसी के पौधे को आयुर्वेद किसी वरदान से कम नहीं बताता. शायद यही वजह है कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा रहा है.

पवित्रता भी, सेहतमंद भी

देवी-देवताओं को प्रिय तुलसी की पत्तियां इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बताता है कि तुलसी सिर्फ पूजा की थाली का पवित्र पत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे ताकतवर औषधीय वरदान है. खासकर सर्दियों में जब वायरस और इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, रोजाना तुलसी का सेवन शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि दवाइयों की जरूरत कम पड़ती है.

इसके गुण

आयुर्वेद बताता है कि तुलसी में कई शानदार गुण छिपे हैं. तुलसी के पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल, एंटी-फंगल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यही वजह है कि इसे 'आरोग्य की संरक्षिका' कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी के फायदे

रोजाना तुलसी खाने से कई फायदे मिलते हैं. इससे इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती है कि सर्दी, खांसी, बुखार और फ्लू आसानी से नहीं लगता. गले में खराश, बलगम और पुरानी खांसी में राहत मिलती है. सांस की तकलीफ, अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को फायदा होता है. शरीर से खराब तत्व बाहर निकलते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है. पाचन मजबूत होता है, गैस, अपच और एसिडिटी दूर रहता है.

मेंटल हेल्थ की लिए अच्छा

तुलसी के पत्ते खाने से तनाव और चिंता कम होती है क्योंकि तुलसी की खुशबू दिमाग को शांत करती है और नींद अच्छी लाती है. मुंह के छाले में भी आराम मिलता है. त्वचा पर चमक आती है, कील-मुंहासे कम होते हैं. सिर दर्द और माइग्रेन में भी फायदा होता है.

पेट के लिए फायदेमंद

आयुर्वेद में बताया जाता है कि रोजाना तुलसी सुबह खाली पेट चबाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. तुलसी की चाय, शहद के साथ तुलसी का रस मिलाकर लेने से भी लाभ मिलता है. अदरक, काली मिर्च, लौंग डालकर तुलसी का काढ़ा बनाकर सेवन से भी लाभ मिलता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.