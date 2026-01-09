Advertisement
घर में मच्छरों ने कर दिया है परेशान? घर के अंदर लगाएं ये पौधा

घर में मच्छरों ने कर दिया है परेशान? घर के अंदर लगाएं ये पौधा

भारत में तुलसी के पौधे के बेहद पवित्र माना जाता है. तुलसी के पौधे का इस्तेमाल पूजा-पाठ में किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी का पौधा सेहत के लिए फायदेमंद होता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:39 PM IST
घर में मच्छरों ने कर दिया है परेशान? घर के अंदर लगाएं ये पौधा

तुलसी को भारतीय संस्कृति में पवित्र पौधा माना जाता है, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी एक खजाना है. घर के आंगन या बाग-बगीचों में लगी तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है. तुलसी के एक किस्म का नाम वन तुलसी है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. वन तुलसी, जिसे जंगली तुलसी भी कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है और अपने विशेष औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है.

तुलसी के फायदे 
अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, शोधकर्ताओं ने कई अध्ययनों का विश्लेषण किया और इनमें पाया गया कि तुलसी का सेवन डायबिटीज, हृदय रोग, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अध्ययन में तुलसी के सेवन से गंभीर नुकसान नहीं देखा गया. खासकर वन तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाती है. औषधीय गुणों से भरपूर वन तुलसी को आयुर्वेद में खासा स्थान प्राप्त है और इसका उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है, जो शरीर की एनर्जी और जीवन शक्ति बढ़ाने में कारगर है.

खांसी की समस्या से राहत 
वन तुलसी की सुगंध भी तेज होती है, जो प्राकृतिक रूप से मच्छर भगाने का भी काम करती है और हवा को शुद्ध रखती है. वन तुलसी के सेवन से कई फायदे मिलते हैं. यह श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है, बलगम निकालने में मदद करती है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी जैसी सांस की समस्याओं में राहत देती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है. तनाव कम कर मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में कारगर है. यह दिल को स्वस्थ रखने और सूजन कम करने में सहायक है.

तुलसी के गुण 
आयुर्वेदिक टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करने से थकान दूर होती है और एनर्जी मिलती है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. वन तुलसी का काढ़ा या चाय पीने से सर्दी-खांसी और सांस की दिक्कत दूर हो सकती हैं. वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके लाभों की पुष्टि करते हैं.

 इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

