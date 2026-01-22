कड़ाके की ठंड में भी हरी-भरी रहेगी आपकी तुलसी, बस अपनाएं ये 4 आसान और देसी उपाय!

Tulsi Gardening Tips: भारतीय घरों में तुलसी के पौधे का बेहद धार्मिक महत्व है. इसके साथ-साथ इसके कई औषधीय गुण भी है. ऐसे में लोग तुलसी के पौधे को बड़े ही प्यार से लगाते हैं और उसकी केयर करते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि सर्दियों में तुलसी के पत्ते काले पड़ने लगते हैं और धीरे-धीरे पौधा सूखने लगता है. दरअसल, तुलसी एक ट्रॉपिकल पौधा है, जो कि ज्यादा ओस और पाला बर्दाश्त नहीं कर पाता. ऐसे में अगर आप भी अपनी तुलनी से सूखने से परेशान हैं, तो आप ये आसान टिप्स अपना सकते हैं.

ओस और पाले से बचाव

सर्दियों में अक्सर रातभर ओस गिरते हैं, जो कि तुलसी के पत्तों के लिए जहर के समान काम करता है. ऐसे में रात को सोने से पहले तुलसी के पौधे को किसी पतले सूती कपड़े या चुनरी से ढंक दें. इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे पौधे को हवा नहीं मिलेगी. वहीं सुबह धूप निकलने पर कपड़ा हटा दें.

Add Zee News as a Preferred Source

पानी देने का सही तरीका

ठंड के मौसम में मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है. ऐसे में सर्दियों में तुलसी को रोज पानी न दें. अगर आपको ऐसा लगे की गलते की ऊपरी मिट्टी सूख गई है, तभी हल्का उसमें हल्का गुनगुना पानी डालें. वहीं जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर जड़े सड़ने लगती हैं, जिससे पौधा जल्दी सूख जाता है.

मंजरी को समय से हटा दें

तुलसी पर मंजरी पौधे की सारी एनर्जी खींच लेती है, जिससे कई बार पौधे की ग्रोथ रुक जाती है. ऐसे में तुलसी पर ज्यादा मंजरी दिखाई देने पर, उसे अच्छे से काट दें.

कच्चा दूध और हल्दी

तुलसी को पोषण देने और कीड़ों से बचाने के लिए आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर हफ्ते में एक बार जड़ में डालें. इसके साथ-साथ फंगस से बचाने के लिए गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके, आधा चम्मच हल्दी पाउडर छिड़क दें.