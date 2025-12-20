अब डाइट-वर्कआउट से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होगा वजन कम, वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया वेट लॉस का शॉर्टकट

आज के समय में अधिकतर लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं. वजन को कम करना और वजन को मेंटेन रखना बेहद मुश्किल काम है. कुछ लोग वजन कम करने लिए जिम से लेकर दवाई की मदद लेते हैं. अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो कि वजन को कम कर सकता है. यह बैक्टीरिया मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इस बैक्टीरिया की मदद से लोगों को वजन कम करने के लिए वेट लॉस इंजेक्शन और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी.

'ट्यूरिसीबैक्टर' से होगा वजन कम

यूटा यूनिवर्सिटी की टीम ने चूहों पर स्टडी की थी. इस स्टीड में उन्होंने पाया कि खास गट बैक्टीरिया ट्यूरिसीबैक्टर' मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा बनाता है जो कि वजन को बढ़ने नहीं देता है. शोधार्थियों ने पाया कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं उन लोगों में ट्यूरिसीबैक्टर बैक्टीरिया कम होता है. इस शोध से पता चलता है कि माइक्रोब इंसानों के वजन को अच्छे से मैनेज करता है.

गट बैक्टीरिया वजन कंट्रोल कर में है मददगार

जर्नल 'सेल मेटाबॉलिज्म' में प्रकाशित पेपर में टीम ने दावा किया है कि गट बैक्टीरिया को व्यवस्थित कर वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. ट्यूरिसीबैक्टर, एक रॉड के आकार का बैक्टीरिया है जो हाई-फैट डाइट वाले चूहों में ब्लड शुगर, खून में फैट का लेवल और वजन बढ़ने को अकेले ही कम करता पाया गया. शरीर में कई अलग-अलग गट बैक्टीरिया मेटाबॉलिक हेल्थ योगदान करते हैं, हो सकता है जो रिजल्ट जानवरों के मॉडल पर आए हैं वो शायद इंसानों पर लागू ना हों.

मेटाबॉलिक हेल्थ होगी बेहतर

वहीं रिसर्चर्स को उम्मीद है कि ट्यूरिसीबैक्टर ऐसे इलाज के लिए शुरुआती पॉइंट हो सकात है जिसमें हेल्दी मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं वहीं वजन को बढ़ने से रोकते हैं. रिसर्चर्स के अनुसार ट्यूरिसीबैक्टर, सेरामाइड्स नामक फैटी मॉलिक्यूल बनाने में मददगार है जो कि मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करता है.

ऑथर केंड्रा क्लैग ने जताई उम्मीद

हाई-फैट डाइट पर सेरामाइड का लेवल बढ़ जाता है, और सेरामाइड के हाई लेवल कई मेटाबॉलिक बीमारियों से जुड़े होते हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारी शामिल हैं.इस शोध की ऑथर केंड्रा क्लैग ने कहा, "अलग-अलग माइक्रोब्स की और जांच के साथ, हम माइक्रोब्स को दवा में बदल पाएंगे और ऐसे बैक्टीरिया ढूंढ पाएंगे जो अलग-अलग बीमारियों वाले लोगों में कम हो सकते हैं.

