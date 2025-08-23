पीली हल्दी से हो सकते हैं काले बाल, जानें सफेद बालों के लिए कैसे बनाएं हेयर डाय!
पीली हल्दी से हो सकते हैं काले बाल, जानें सफेद बालों के लिए कैसे बनाएं हेयर डाय!

आप भी अपने सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. पीली हल्दी से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे पीली हल्दी से बाल काले हो सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:22 PM IST
पीली हल्दी से हो सकते हैं काले बाल, जानें सफेद बालों के लिए कैसे बनाएं हेयर डाय!

आजकल अधिकतर लोग कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बालों को कवर करने के लिए अधिकतर लोग केमिकल डाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में कलर लगाने से सफेद बाल तो छिप जाते हैं लेकिन हेयर कलर बालों के साथ-साथ सेहत के लिए हानिकारक होता है. सफेद बालों को हल्दी की मदद से काला कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे पीली हल्दी से बाल काले हो जाएंगे.

 

हल्दी से बनाए हेयर कलर

सफेद बालों को छिपाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी का इस्तेमाल कर आप सफेद बालों को छिपा सकते हैं. हल्दी पाउडर से कलर बनाना बहुत आसान है.

 

इस तरह बनाएं हेयर कलर

सबसे पहले 2 से 4 चम्मच हल्दी पाउडर लें. इसके बाद इस पाउडर को तवे पर गर्म कर लें. हल्दी को भूनने के बाद इसे एक बाउल में रखें. अब इस हल्दी में कॉफी पाउडर मिला दें. इसके बाद इस मिश्रण में एलोवेरा जेल मिलाएं. अब नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बालों में लगाएं. घंटे बाद हेयर वॉश कर लें.

 

हफ्ते में 1 बार लगाएं पेस्ट

हल्दी के इस हेयर कलर को हफ्ते में एक बार बालों में लगाएं. ऐसा करने से सफेद बाल काले हो जाएंगे. हल्दी और कॉफी के इस होममेड कलर से बालों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

