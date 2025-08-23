पीली हल्दी से हो सकते हैं काले बाल, जानें सफेद बालों के लिए कैसे बनाएं हेयर डाय!

आजकल अधिकतर लोग कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बालों को कवर करने के लिए अधिकतर लोग केमिकल डाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों में कलर लगाने से सफेद बाल तो छिप जाते हैं लेकिन हेयर कलर बालों के साथ-साथ सेहत के लिए हानिकारक होता है. सफेद बालों को हल्दी की मदद से काला कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे पीली हल्दी से बाल काले हो जाएंगे.

हल्दी से बनाए हेयर कलर

Add Zee News as a Preferred Source

सफेद बालों को छिपाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हल्दी का इस्तेमाल कर आप सफेद बालों को छिपा सकते हैं. हल्दी पाउडर से कलर बनाना बहुत आसान है.

इस तरह बनाएं हेयर कलर

सबसे पहले 2 से 4 चम्मच हल्दी पाउडर लें. इसके बाद इस पाउडर को तवे पर गर्म कर लें. हल्दी को भूनने के बाद इसे एक बाउल में रखें. अब इस हल्दी में कॉफी पाउडर मिला दें. इसके बाद इस मिश्रण में एलोवेरा जेल मिलाएं. अब नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बालों में लगाएं. घंटे बाद हेयर वॉश कर लें.

हफ्ते में 1 बार लगाएं पेस्ट

हल्दी के इस हेयर कलर को हफ्ते में एक बार बालों में लगाएं. ऐसा करने से सफेद बाल काले हो जाएंगे. हल्दी और कॉफी के इस होममेड कलर से बालों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: झड़ते बालों से हैं परेशान? इस तरह लगाएं प्याज का रस, कुछ ही दिनों में नजर आ सकता है रिजल्ट!