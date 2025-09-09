पेट की लटकी-थुलथुली चर्बी होगी गायब, बस पी लें हल्दी का पानी!
पेट की लटकी-थुलथुली चर्बी होगी गायब, बस पी लें हल्दी का पानी!

Turmeric water for weight loss: अनहेल्दी डाइट और खराब लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग मोटापे से परेशान हैं. पेट चर्बी किसी भी इंसान के लुक को खराब करते हैं. आप भी अगर पेट की थुलथुली चर्बी से परेशान हैं तो डाइट में हल्दी के पानी को शामिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:41 PM IST
Turmeric water for weight loss: आज के समय में अधिकतर भारतीय लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं. एक बार वजन बढ़ जाता है तो इसे कम करना आसान नहीं होता है. वजन कम करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसके बाद भी वजन कम होने का नाम नहीं लेता है. अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं तो आप अपनी डाइट में हल्दी को शामिल कर सकते हैं. हल्दी का पानी, हल्दी की चाय पीने से वजन कम हो सकता है. 

हल्दी का पानी पीने से वजन हो सकता है कम 
अगर आप अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं तो आप हल्दी का पानी पी सकते हैं. हल्दी का पानी पीने से वजन कम हो सकता है. हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट समेत कई गुण मौजूद है जो कि वजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. 

हल्दी के पोषक तत्व 
हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद है जो कि शरीर की सूजन को कम कर सकते हैं. इसके अलावा हल्दी शरीर में जमा टॉक्सिन को भी बाहर निकालने में मददगार है. हल्दी का पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है. मजबूत पाचन तंत्र से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे वजन कम होता है. 

हल्दी की चाय से हो सकता है वजन कम 
आप अपना वजन कम करने के लिए हल्दी की चाय भी पी सकते हैं. हल्दी की चाय बनाने के लिए एक कप पानी लें. इस पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर इसे गर्म कर लें. इसके बाद इसे चाय की तरह पी लें. खाली पेट इस चाय को पीने से आपका वजन कम हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

