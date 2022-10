Diabetes के मरीज Dinner के बाद जरूर करें ये काम, Blood Sugar Level की नहीं होगी चिंता

What Diabetes Patient Should Do After Dinner: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनियाभर के लोग पीड़ित हैं, अगर ये डिजीज एक बार किसी को हो जाए तो जिंदगीभर उसका पीछा नहीं छोड़ती, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसका पुख्ता इलाज नहीं खोज पाए हैं. ऐसे में मरीजों को परहेज करने के अलावा कोई और चारा नहीं है वरना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और फिर कई अन्य बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है जिनमें किडनी डिजीज और हार्ट अटैक शामिल हैं. अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे लो ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा और आपकी अच्छे सेहत भी बरकरार रहेगी.

डिनर के बाद कर लें ये काम

जिन लोगों को डायबिटीज (Diabetes) की बीमारी है उन्हें रात के भोजन के बाद तुरंत नहीं लेटना या सोना चाहिए, इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए डिनर के बाद आप 10 से 15 मिनट तक जरूर टहलें. इसलिए आपके कमर और पेट के आसपास की चर्बी जमा नहीं होगी और आप मोटापे से भी बच जाएंगे. इससे न सिर्फ ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा बल्कि कई अन्य रोगों से भी बच जाएंगे. कोशिश करें कि रात के खाने के करीब 2 से 3 घंटे के बाद ही सोएं, ऐसा करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

कभी भी भूखे रहने की कोशिश न करें

मधुमेह के मरीजों को अगर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना है तो दिनभर थोड़े से गैप के बाद कुछ न कुछ खाते रहें, क्योंकि भूखा रहना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है. आप फल, हरी सब्जियों समेत हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करें. शराब और कोल्ड ड्रिंक्स से तौबा करें, भी आपकी सेहत सही रेगी.

फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें

सिर्फ डिनर के बाद चलना या टहलना काफी नहीं है, दिन के वक्त में जब भी मौका मिले, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें, ऐसा करने से आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और सेहत को लेकर कई परेशानियों से बच जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर