फैशन के चक्कर में कभी न खरीदें अनकंफर्टेबल जूते, इन बातों का रखें ख्याल, वरना पैर कहेंगे- "आह"
फैशन के चक्कर में कभी न खरीदें अनकंफर्टेबल जूते, इन बातों का रखें ख्याल, वरना पैर कहेंगे- "आह"

जूते, चप्पल, सैंडल और हील्स अगर कंफर्टेबल न हों, तो ये हमारी पैदल चाल को बिगाड़ सकते हैं, साथ ही ये पैरों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं. इसलिए आप हमेशा सही फुटवियर चुनें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:08 PM IST
फैशन के चक्कर में कभी न खरीदें अनकंफर्टेबल जूते, इन बातों का रखें ख्याल, वरना पैर कहेंगे- "आह"

Uncomfortable Shoes: आजकल फैशन और स्टाइल की दौड़ में लोग अक्सर अपनी कंफर्ट को पीछे छोड़ देते हैं. खासकर जूतों की बात करें तो ट्रेंडी और ग्लैमरस डिजाइन देखकर कई लोग ऐसे फुटवियर खरीद लेते हैं, जो पहनने में स्टाइलिश तो लगते हैं लेकिन पैरों के लिए बेहद अनकंफर्टेबल साबित होते हैं. नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर पहनने के बाद ही पैर दर्द करने लगते हैं और पूरा दिन "आह" करते हुए गुजरता है. ऐसे में जरूरी है कि जूते खरीदते वक्त कुछ अहम बातों का ध्यान रखा जाए.

1. सही फिट होना सबसे जरूरी
जूते खरीदते समय सिर्फ डिजाइन पर नहीं बल्कि उनके फिट पर ध्यान दें. बहुत टाइट या बहुत ढीले जूते कभी आरामदायक नहीं होते. टाइट जूते छाले और पसीने की समस्या पैदा कर सकते हैं, वहीं ढीले जूते चलते वक्त फिसलने का खतरा बढ़ा देते हैं. हमेशा अपने पैरों के साइज के हिसाब से ही जूते चुनें.

2. कुशनिंग और सोल पर दें ध्यान
कंफर्टेबल जूतों के लिए सोल और कुशनिंग का सॉफ्ट होना जरूरी है. अगर जूते का सोल बहुत हार्ड है, तो लंबे वक्त तक पहनने पर पैरों में दर्द और थकान बढ़ सकती है. वहीं, सॉफ्ट कुशनिंग आपके पैरों को सपोर्ट देती है और चलने का तजुर्बा आसान बनाती है.

3. हील्स में न करें समझौता
हील्स महिलाओं के लिए फैशन का अहम हिस्सा होती हैं, लेकिन ऊंची हील्स अक्सर पैरों और कमर पर दबाव डालती हैं. अगर हील पहनना जरूरी हो तो ब्लॉक हील या किटन हील जैसे ऑप्शन चुनें, जो स्टाइलिश भी लगें और पहनने में कंफर्टेबल भी हों.

4. मौसम और मौके का रखें ख्याल
जूते हमेशा मौसम और ऑकेजन के हिसाब से चुनें. जैसे- बरसात में स्लिप-रेजिस्टेंट जूते पहनें ताकि फिसलने का खतरा न रहे. वहीं, लॉन्ग वॉक या ट्रैवल के लिए हमेशा स्नीकर्स या फ्लैट सैंडल्स सबसे अच्छे रहते हैं.

5. ब्रीदेबल मटेरियल का सेलेक्ट करें
जूते का फैब्रिक या मटेरियल ऐसा होना चाहिए, जिसमें हवा पास हो सके. अगर जूते बहुत सख्त या बंद हैं तो पैरों में पसीना और बदबू की समस्या बढ़ सकती है. लेदर, मेश या कॉटन फैब्रिक वाले फुटवियर ज्यादा कंफर्टेबल माने जाते हैं.

6. सिर्फ फैशन नहीं, सेहत भी है जरूरी
याद रखें कि गलत जूतों का असर सिर्फ पैरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे घुटनों, कमर और रीढ़ की हड्डी तक में परेशानी हो सकती है. इसलिए हमेशा हेल्दी फुटवियर पर इनवेस्टमेंट करना बेहतर होता है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

Shoes

