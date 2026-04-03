Advertisement
trendingNow13164302
Hindi Newsलाइफस्टाइलये हैं दुनिया के सबसे बदहाल देश, हर तरफ भुखमरी और कंगाली; डर के साए में कटती है रात

ये हैं दुनिया के सबसे बदहाल देश, हर तरफ भुखमरी और कंगाली; डर के साए में कटती है रात

हर इंसान की चाहत होती है कि उसके जीवन में खूब पैसा, ऐशो-आराम हो. अमीर देश के लोग अपना जीवन ऐशो-आराम से जी रहे हैं. वहीं दुनिया में आज भी ऐसे कई देश मौजूद है जो एक-एक रोटी के लिए तरस रहे हैं. आइए जानते हैं उन देश के बारे में जहां के लोग बेहद दुखी हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये हैं दुनिया के सबसे बदहाल देश, हर तरफ भुखमरी और कंगाली; डर के साए में कटती है रात

कहते हैं कि इंसान की खुशी पैसों में छिपी होती है. जो कि गलत भी नहीं है. कई स्टडी में देखा गया है कि इंसान के पास जितना पैसा होता है, इंसान उतना ही ज्यादा खुश रहता है. खासकर अमीर देश के लोग अपना जीवन बहुत ही आराम से जीते हैं. वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश है जहां के लोग गरीबी और मुखमरी में जीवन बिताने पर मजबूर हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां के लोग बेहद दुखी हैं. 

अफगानिस्तान 

वर्ल्ड हैपिएस्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी देश है. यह देश काफी बदकिस्मत है. यहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है. लोगों के पास खाने के तक के पैसे नहीं है. इस देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है. 

सियरा लियोन 

सियरा लियोन देश भी बदकिस्मत है. इस देश में जगह-जगह गृहयुद्ध देखने को मिलता है. यहां के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या से जुझ रहे हैं. यहां पर पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है. सड़की व्यवस्थ नहीं है, बिजली की समस्या है. हेल्थ सेक्टर एकदम चौपट है. इस देश में अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- नारियल पानी या छाछ, गर्मियों में सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद?

लेबनान

लेबनान में लोगों की स्थिति नरक जैसी है. पहले कभी यह देश ठीक-ठाक हुआ करता था. लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश की बदकिस्मती बद से बदतर है. लेबनान में लोगों की जीवन की गुणवत्ता काफी खराब हुई है. यहां लोगों का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है. 

मलावी 

मलावी देश में बेहद गरीबी है. यहां के ज्यादातर लोग कमाई के लिए केवल कृषि पर ही निर्भर हैं. बारिश और जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर पड़ता है. इस देश की स्वास्थ्य सेवाएं भी ना के बराबर है. क्राइम रेट यहां पर ज्यादा है. मलावी देश में लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कठिन है. 

जिम्बाब्वे 

जिम्बाब्वे देश में महंगाई चरम पर है. यहां पर एक लीटर दूध की कीमत लगभग 133 रुपये है. इसके अलावा यहां पर बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है. लोग कमाई के लिए दूसरे देश जाते हैं. यहां पर लोग बदनसीबी में जीने को मजबूर हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleLifestyle news

Trending news

UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
Private School
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
तमिलनाडु में BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा
समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'
INS Taragiri
समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
West Bengal news
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी