ये हैं दुनिया के सबसे बदहाल देश, हर तरफ भुखमरी और कंगाली; डर के साए में कटती है रात

कहते हैं कि इंसान की खुशी पैसों में छिपी होती है. जो कि गलत भी नहीं है. कई स्टडी में देखा गया है कि इंसान के पास जितना पैसा होता है, इंसान उतना ही ज्यादा खुश रहता है. खासकर अमीर देश के लोग अपना जीवन बहुत ही आराम से जीते हैं. वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश है जहां के लोग गरीबी और मुखमरी में जीवन बिताने पर मजबूर हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां के लोग बेहद दुखी हैं.

अफगानिस्तान

वर्ल्ड हैपिएस्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी देश है. यह देश काफी बदकिस्मत है. यहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है. लोगों के पास खाने के तक के पैसे नहीं है. इस देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है.

सियरा लियोन

सियरा लियोन देश भी बदकिस्मत है. इस देश में जगह-जगह गृहयुद्ध देखने को मिलता है. यहां के लोग गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या से जुझ रहे हैं. यहां पर पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है. सड़की व्यवस्थ नहीं है, बिजली की समस्या है. हेल्थ सेक्टर एकदम चौपट है. इस देश में अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है.

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लेबनान

लेबनान में लोगों की स्थिति नरक जैसी है. पहले कभी यह देश ठीक-ठाक हुआ करता था. लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश की बदकिस्मती बद से बदतर है. लेबनान में लोगों की जीवन की गुणवत्ता काफी खराब हुई है. यहां लोगों का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है.

मलावी

मलावी देश में बेहद गरीबी है. यहां के ज्यादातर लोग कमाई के लिए केवल कृषि पर ही निर्भर हैं. बारिश और जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर पड़ता है. इस देश की स्वास्थ्य सेवाएं भी ना के बराबर है. क्राइम रेट यहां पर ज्यादा है. मलावी देश में लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कठिन है.

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे देश में महंगाई चरम पर है. यहां पर एक लीटर दूध की कीमत लगभग 133 रुपये है. इसके अलावा यहां पर बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है. लोग कमाई के लिए दूसरे देश जाते हैं. यहां पर लोग बदनसीबी में जीने को मजबूर हैं.