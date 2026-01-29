Advertisement
trendingNow13090262
Hindi Newsलाइफस्टाइलहेल्दी डाइट के बावजूद पेट नहीं रहता ठीक? रसोई की ये गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

हेल्दी डाइट के बावजूद पेट नहीं रहता ठीक? रसोई की ये गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

कई बार लोग ये मान लेते हैं कि अगर वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो गट की सेहत अपने आप ठीक रहेगी. पर  अक्सर  पौष्टिक खाना खाने के बावजूद गैस, अपच, एसिडिटी और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं बनी रहती हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि हेल्दी खाना खाने के बावजूद उनका पेट क्यों अपसेट रह रहा है. इसकी वजह सिर्फ डाइट नहीं बल्कि रसोई में की जाने वाली कुछ आम गलतियां भी होती हैं जो गट हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेल्दी डाइट के बावजूद पेट नहीं रहता ठीक? रसोई की ये गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

गट को हेल्दी रखने के लिए तो एक हेल्दी डाइट जरूरी होती ही है पर साथ ही सबसे जरूरी होती है साफ सफाई और किचन की कुछ गल्तियां. रसोई की आदतें पाचन तंत्र पर सीधा असर डालती हैं. गलत तरीके से खाना पकाना या कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज करना पेट से जुड़ी समस्याओं को न्योता दे सकता है. गट को हेल्दी रखने के लिए ये समझना जरूरी है कि सिर्फ क्या खा रहे हैं ही नहीं बल्कि कैसे बना रहे हैं भी उतना ही अहम है. जब किचन में की गई छोटी गलतियां सुधरती हैं तो पाचन तंत्र भी धीरे धीरे बेहतर होने लगता है और शरीर हल्का और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है. आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग किचन में करते हैं.

तेल का रियूज
अक्सर घरों में एक बार कढ़ाई में निकाले गए तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है. खासकर तले हुए खाने के बाद बचा हुआ तेल दोबारा गर्म कर लिया जाता ह. पर क्या आपको पता है कि ऐसा करना गट हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है. बार बार गर्म किया गया तेल जहरीले तत्व पैदा करता है जो पाचन को कमजोर करता है और पेट में जलन, गैस और सूजन की समस्या बढ़ा सकता है. लंबे समय तक ऐसा तेल खाने से आंतों पर भी बुरा असर पड़ता है और कई बार ये खतरनाक बीमारियों का भी रूप ले सकता है.

अनाज को धोना है जरूरी
दालों और हर तरह के साबुत अनाज को ठीक से धोए बिना पकाना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है. कई लोग जल्दबाजी में दाल या चना, राजमा जैसी चीजों को सिर्फ एक बार धोकर पका लेते हैं. जबकि इनमें मौजूद धूल, मिट्टी और केमिकल पेट के लिए हानिकारक हो सकते हैं. दाल, चावल और साबुत अनाज को 4 से 5 बार धोना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज आंच पर पकाना
बहुत से लोग खाने को तेज आंच पर ज्यादा देर तक पकाते हैं जिससे खाना तो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन उसका पोषण खत्म हो जाता है. ज्यादा पका हुआ खाना पेट पर भारी पड़ता है और पाचन को धीमा कर देता है. 

साफ-सफाई
रसोई की साफ सफाई भी पाचन को मजबूत बनाने में बेहद ही जरूरी होती है. गंदे बर्तन या साफ न की गई सामग्री से बैक्टीरिया पेट में पहुंच सकते हैं जो लंबे समय तक पाचन से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं. बहुत से लोग बर्तनों से तेल की चिपचिपाहट को साफ नहीं करते हैं जिससे किटाणु पेट तक पहुंच सकते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

unhealthy cooking habitsdigestive issuesirritable bowel syndrome

Trending news

इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
Tamil Nadu news
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
Kerala Governor vs Speaker
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
ajit pawar death
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
west bengal vidhan sabha chunav
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
#Ajit Pawar
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
UGC New Rules
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
ajit pawar death
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई