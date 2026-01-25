Advertisement
स्किन की बीमारियों का हो सकता है अंदरूनी कारण, केवल क्रीम नहीं; इन आयुर्वेदिक नुस्कों से पाएं छुटकारा

स्किन की बीमारियों का हो सकता है अंदरूनी कारण, केवल क्रीम नहीं; इन आयुर्वेदिक नुस्कों से पाएं छुटकारा

Skin Care Ayurvedic Tips: अनहेल्दी लाइफस्टाइल सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है. गलत खान-पान खुजली और रैशेज जैसी समस्याओं को जन्म देता है. वहीं बाहर से कोई लेप लगा लेने से इन चीजों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:57 PM IST
Skin Diseases: खराब और अनहेल्दी खान-पान का सेहत के साथ स्किन पर भी बुरा असर पड़ता है. आज के समय में खाने की थाली में पौष्टिक चीजें कम हो गए हैं, जिसके कारण लंबे समय तक अनहेल्दी और गलत चीजें खाने से स्थिन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. हालांकि स्किन की सारी बीमारी एक जैसी नहीं होती है, ऐसे में इसके उपचार भी अलग-अलग हैं. ऐसे में खुजली, लाल चकत्ते और रैश जैसी स्किन से जुड़ी बीमारियों का इलाज केवल लेप लगाकर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी असली वजह बॉडी के अंदर छिपी होती है. 

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद त्वचा रोगों को केवल सतह पर दिखाई देने वाली परेशानी नहीं मानता, बल्कि उन्हें भीतर चल रहे असंतुलन का संकेत मानता है. इसीलिए उपचार का चयन स्थिति, गहराई और निरंतरता के आधार पर किया जाता है. कुछ समस्याएं प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, जहां सरल बाहरी देखभाल पर्याप्त होती है. वहीं कुछ स्थितियां गहरी या बार-बार लौटने वाली होती हैं जिनके लिए गहन उपचार की जरूरत होती है.

स्किन से जुड़ी बीमारियों का कारण
आयुर्वेद में त्वचा से संबंधित रोगों को रक्त की अशुद्धता और पित्त के असंतुलन से जोड़ा गया है. इन दोनों का असर सीधा त्वचा पर देखने को मिलता है और उसका उपचार सिर्फ लेप नहीं है, बल्कि अंदरुनी सफाई है. क्रीम, लोशन और एलर्जी की दवा एक समय तक बीमारी को रोक सकती है, लेकिन बाद में ये परेशानी दोबारा हो जाती है. आयुर्वेद में त्वचा से जुड़े रोगों के लिए बाहरी देखभाल और आंतरिक देखभाल के कुछ उपाय बताए गए हैं.

 

तेल से पाएं छुटकारा 
पहला है तेल का उपयोग. अगर हल्की खुजली और फंगस से परेशान हैं तो नारियल के तेल में भीम कपूर मिलाकर लगाएं. इससे खुजली कम होगी और फंगल का संक्रमण भी नहीं फैलेगा। ये नुस्खा शुरुआती स्थिति में काम करता है.

 

जड़ी बूटी वाले तेल से फायदे
दूसरा जड़ी बूटी युक्त तेल का इस्तेमाल. अगर पुरानी खुजली, फंगल इंफेक्शन, दाद या चकत्ते होने की परेशानी है, तब सोने से पहले नारियल तेल, नीम तेल, भीम कपूर, मंजिष्ठा चूर्ण, हरीतकी चूर्ण और हल्दी के चूर्ण का लेप लगाना चाहिए. ये लेप खुजली और लालिमा को कम करने में मदद करेगा.

 

खदिरारिष्ट के फायदे
आंतरिक देखभाल के लिए जरूरी है रक्त का शोधन. रक्त के शोधन के लिए खदिरारिष्ट का सेवन किया जा सकता है. खदिरारिष्ट आराम से बाजार में मिल जाता है और इसका सेवन रात के समय करें. खदिरारिष्ट के सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

