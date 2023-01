Unhealthy Eating Habits: गलत तरीके से खाना खाने से हो सकते हैं नुकसान, आज ही बदलें अपनी ये 4 आदतें

What Are The 4 Examples Of Unhealthy Eating: भोजन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, इससे शरीर को न्यूट्रीशन और एनर्जी मिलती है. इसके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम में से काफी लोग खाना सिर्फ बॉडी नीड को पूरा करने के लिए नहीं करते, बल्कि बेहतरीन स्वाद हासिल करना भी हमारी प्रायोरिटी होती है. ऐसे में कम भोजन या मनपसंदीदा डिश खाते वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है. आइए जानते हैं कि हमें गलत तरीके से क्यों नहीं खाना चाहिए और हमें कौन-कौन से आदतों से परहेज करना चाहिए

खाने की ये आदतें हैं बुरी

1. बिना सोचो समझे खाना

अक्सर हम प्लेट में ढेर सारी चीजें जमा कर लेते हैं और जो मन आता है वो खाने लगते हैं, इससे हमारे शरीर को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते है. आप अपनी डाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी को फिक्स कर लें और इसे फॉलो करें.

2. देर रात को खाना

कई लोगों को डिनर करने के बावजूद देर रात को तेज भूख लगती है, फिर वो ऐसी चीजें खाने लगते हैं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल और वजन बढ़ने लगता है. बेहतर है कि आप वक्त पर नींद ले लें जिससे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं.

3. ब्रेकफास्ट स्किप करना

नाश्ता हमारे लिए सबसे अहम मील है जो दिनभर की एनर्जी को बरकरार रखता है, लेकिन कई बार देर से जागने, ऑफिस या कॉलेज जाने की हड़बड़ी के कारण हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जिससे दिनभर थकान हो जाती है. इसके अलावा सुबह भूखे रखने के बाद आप दोपहर में ज्यादा भोजन करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और साथ ही वजन बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है.

4. जल्दबाजी में खाना

ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि हमें जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हम भोजन को अच्छी तरह चबा नहीं पाते जिससे पेट में डाइजेशन प्रॉसेस पर असर पड़ता है, जिससे कब्ज और गैस जैसी परेशानियां पेश आ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)

