Budget 2026 on Ayurveda: भारत की जड़ी-बूटियां बढ़ाएंगी इकोनॉमी की ताकत, AIIMS की तरह बनेंगे आयुर्वेद संस्थान

Budget 2026 on Ayurveda: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा करते हुए देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है.आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां और प्रोडक्ट्स को दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जाएगा. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:29 PM IST
Budget 2026 on Ayurveda: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयुर्वेद को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है. इससे आयुर्वेद  को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिलेगी. इसके साथ ही आयुष फार्मेसियों और मेडिकल टेस्ट लैब को अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा जामनगर में WHO का केंद्र स्थापित किया जाएगा. 

 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना
वित्त मंत्री ने कहा है कि आयुर्वेद के इन संस्थानों का उद्देश्य आयुर्वेदिक शिक्षा, अनुसंधान को नई दिशा देना है. इसके जरिए युवाओं को आयुर्वेद में उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा. वहीं विज्ञान के इस प्राचीन क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और ग्लोबल लेवल पर जोड़ने का काम होगा. 

दवा टेस्ट लैब को किया जाएगा अपग्रेड 
आयुष फार्मेसियों और दवा टेस्ट लैब को अपग्रेड किया जाएगा ताकि आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि आयुर्वेद प्रोडक्ट की ग्लोबल लेवल पर मांग बढ़ रही है. ऐसे में सरकार इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देगी. जिससे भारतीय इकोनॉमी को फायदा मिल सकता है. 

एक्सपोर्ट होगी जड़ी-बूटियां 
आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां और प्रोडक्ट्स को दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे भारतीय आयुर्वेद इंडस्ट्री को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा. इससे आयुर्वेद इंडस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोजर मिलेगा. जिससे भारत को आर्थिक मदद मिलेगी. आयुर्वेद ना केवल बीमारी की उपचार में मदद करता है बल्कि रोगों को भी जड़ से कम करने में मदद करता है. आयुर्वेद न केवल भारत की ट्रेडिशनल मेडिकल पद्धति है, यह रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है. व‍ित्‍त मंत्री ने आयुष मंत्रालय के लिए बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है. साल 2025-26 में आयुष मंत्रालय का 3,671.82 करोड़ रुपये आवंटन बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 4,408.93 करोड़ रुपये हो गया है.

एशियन हॉस्पिटल के चेयरमैन और एमडी डॉ. एनके पांडे ने कहा क‍ि प्राइवेट सेक्‍टर के साथ साझेदारी में क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करना देश के हेल्थकेयर इकोसिस्टम के लिए दूरदर्शी कदम है. एलाइड और जेरियाट्रिक सर्व‍िस पर जोर देने से मरीजों के इलाज के र‍िजल्ट में काफी सुधार होगा. इसके अलावा, आयुर्वेद और योग को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने से ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म में देश की स्थिति मजबूत होगी.' 17 कैंसर वाली दवाओं और मेडिसिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाना मरीजों की देखभाल के लिहाज से एक बड़ा कदम है.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

budget 2026Union Budget 2026

